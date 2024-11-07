https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html
زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات
زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى مساعدة في تنظيم المفاوضات مع روسيا. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T16:15+0000
2024-11-07T16:15+0000
2024-11-07T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف زيلينسكي في قناته على تطبيق "تلغرام": "نحن بحاجة إلى أسلحة كافية، وليس الدعم في المفاوضات".وفي يونيو/حزيران الفائت، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وشددت المبادرة على أنه "يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح ونزع السلاح، وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية".
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روسيا
زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات
ذكر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى مساعدة في تنظيم المفاوضات مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي في قناته على تطبيق "تلغرام": "نحن بحاجة إلى أسلحة كافية، وليس الدعم في المفاوضات".
وأشار فلاديمير زيلينسكي، أن "البلاد منفتحة على أي أفكار بناءة من أجل تحقيق السلام العادل".
وفي يونيو/حزيران الفائت، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
ووفقا للمبادرة، فإنه "ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة".
وشددت المبادرة على أنه "يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح ونزع السلاح، وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية".