https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html

زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات

زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات

سبوتنيك عربي

ذكر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى مساعدة في تنظيم المفاوضات مع روسيا. 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T16:15+0000

2024-11-07T16:15+0000

2024-11-07T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف زيلينسكي في قناته على تطبيق "تلغرام": "نحن بحاجة إلى أسلحة كافية، وليس الدعم في المفاوضات".وفي يونيو/حزيران الفائت، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وشددت المبادرة على أنه "يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح ونزع السلاح، وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية".

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