https://sarabic.ae/20241107/سلطات-خاركوف-القوات-الروسية-على-بعد-كيلومترات-عدة-من-كوبيانسك-1094584456.html

سلطات خاركوف: القوات الروسية على بعد كيلومترات عدة من كوبيانسك

سلطات خاركوف: القوات الروسية على بعد كيلومترات عدة من كوبيانسك

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية باتت على بعد عدة كيلومترات من كوبيانسك، مشيرًا إلى أن القوات تتقدم في... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T15:27+0000

2024-11-07T15:27+0000

2024-11-07T15:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "كما قلت سابقا، فإن السيطرة على الطرق اللوجستية لمسلحي كييف تسمح لمقاتلينا بالحفاظ على المبادرة في ساحة المعركة، عدة كيلومترات تفصل رجالنا عن ضاحية كوبيانسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094572566.html

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