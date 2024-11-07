https://sarabic.ae/20241107/سلطات-خاركوف-القوات-الروسية-على-بعد-كيلومترات-عدة-من-كوبيانسك-1094584456.html
سلطات خاركوف: القوات الروسية على بعد كيلومترات عدة من كوبيانسك
سلطات خاركوف: القوات الروسية على بعد كيلومترات عدة من كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية باتت على بعد عدة كيلومترات من كوبيانسك، مشيرًا إلى أن القوات تتقدم في... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T15:27+0000
2024-11-07T15:27+0000
2024-11-07T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "كما قلت سابقا، فإن السيطرة على الطرق اللوجستية لمسلحي كييف تسمح لمقاتلينا بالحفاظ على المبادرة في ساحة المعركة، عدة كيلومترات تفصل رجالنا عن ضاحية كوبيانسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094572566.html
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روسيا
سلطات خاركوف: القوات الروسية على بعد كيلومترات عدة من كوبيانسك
أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية باتت على بعد عدة كيلومترات من كوبيانسك، مشيرًا إلى أن القوات تتقدم في عمق أراضي المقاطعة، وتسيطر على معاقل للقوات الأوكرانية.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "كما قلت سابقا، فإن السيطرة على الطرق اللوجستية لمسلحي كييف تسمح لمقاتلينا بالحفاظ على المبادرة في ساحة المعركة، عدة كيلومترات تفصل رجالنا عن ضاحية كوبيانسك".
وأوضح أن القوات الروسية تتحرك تدريجيا في عمق الأراضي في مقاطعة خاركوف وتسيطر على معاقل القوات الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.