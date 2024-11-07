https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094572566.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T11:12+0000
2024-11-07T11:12+0000
2024-11-07T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدة نوفويفانوفكا وتم إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نوفايا سوروتشينا. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدميردبابة وعربة مشاة قتالية وسيارة".وأشارت إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا ودبابة وقطعة مدفعية وأربع مدافع وسيارة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كريمينايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094567075.html
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روسيا
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدة نوفويفانوفكا وتم إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نوفايا سوروتشينا. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدميردبابة وعربة مشاة قتالية وسيارة".
وأضافت: "وواصلت وحدات المجموعة عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات من عشرة ألوية أوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".
وأشارت إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا ودبابة وقطعة مدفعية وأربع مدافع وسيارة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.