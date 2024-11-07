https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كريمينايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094567075.html
الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T09:18+0000
2024-11-07T09:18+0000
2024-11-07T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد 8 خجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 430 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع، وتدمير مستودعين للذخيرة".وقالت الوزارة: "خلال العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد وأضافت أن خسائر العدو بلغت 120 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وست آليات".وأشار بيان الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 55 طائرة دون طيار".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:18 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 07.11.2024)
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجمة مضادة، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 455 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة، وثلاث مركبات قتال مدرعة وعددا من المدافع".
وبحسب البيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد 8 خجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 430 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع، وتدمير مستودعين للذخيرة".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 665 عسكريا، ودبابة، وعددا من المعدات العسكرية".
وقالت الوزارة: "خلال العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد وأضافت أن خسائر العدو بلغت 120 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وست آليات".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومستودعات الصواريخ ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 119 منطقة".
وأشار بيان الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 55 طائرة دون طيار".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.