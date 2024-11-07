https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كريمينايا-بالكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094567075.html

الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T09:18+0000

2024-11-07T09:18+0000

2024-11-07T09:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "المركز" بلدة كريمينايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد 8 خجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 430 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات وعددا من المدافع، وتدمير مستودعين للذخيرة".وقالت الوزارة: "خلال العمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد وأضافت أن خسائر العدو بلغت 120 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وست آليات".وأشار بيان الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 55 طائرة دون طيار".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html

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