https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html

القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T09:15+0000

2024-11-06T09:15+0000

2024-11-06T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وست مركبات وعددا من المدافع الأوكرانية ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enclave-N" وتم تدمير مستودع للذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ستة هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 قنابل موجهة من طراز "هامر" و 74 صورايخ من طراز "هيمارس"و23 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241105/قوات-كييف-تتكبد-1900-عسكري-خلال-مواجهات-مع-القوات-الروسية-على-عدة-محاور-1094497387.html

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