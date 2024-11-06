https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html
القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T09:15+0000
2024-11-06T09:15+0000
2024-11-06T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وست مركبات وعددا من المدافع الأوكرانية ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enclave-N" وتم تدمير مستودع للذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ستة هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 قنابل موجهة من طراز "هامر" و 74 صورايخ من طراز "هيمارس"و23 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241105/قوات-كييف-تتكبد-1900-عسكري-خلال-مواجهات-مع-القوات-الروسية-على-عدة-محاور-1094497387.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 06.11.2024)
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وست مركبات وعددا من المدافع الأوكرانية ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enclave-N" وتم تدمير مستودع للذخيرة".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450عسكريا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتال مشاة، وعددا من المدافغ، وتدمير مستودع للذخيرة".
وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ستة هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 146منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 قنابل موجهة من طراز "هامر" و 74 صورايخ من طراز "هيمارس"و23 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.