القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241106/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-ماكسيموفكا-وأنتونوفكا--1094534616.html
القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T09:15+0000
2024-11-06T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21bce2b4cd19aae83d5250baa68ae8fd.jpg
وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وست مركبات وعددا من المدافع الأوكرانية ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enclave-N" وتم تدمير مستودع للذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ستة هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 قنابل موجهة من طراز "هامر" و 74 صورايخ من طراز "هيمارس"و23 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241105/قوات-كييف-تتكبد-1900-عسكري-خلال-مواجهات-مع-القوات-الروسية-على-عدة-محاور-1094497387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310928_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_5e65fa7f24c5abb53d5d3756b641de4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تحرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:15 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 06.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي ماكسيموفكا وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريًا ودبابة ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وست مركبات وعددا من المدافع الأوكرانية ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enclave-N" وتم تدمير مستودع للذخيرة".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450عسكريا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتال مشاة، وعددا من المدافغ، وتدمير مستودع للذخيرة".

وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ستة هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 510 من العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 146منطقة".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 قنابل موجهة من طراز "هامر" و 74 صورايخ من طراز "هيمارس"و23 طائرة دون طيار".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تتكبد 1900 عسكري خلال مواجهات مع القوات الروسية على عدة محاور
أمس, 10:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала