https://sarabic.ae/20241105/قوات-كييف-تتكبد-1900-عسكري-خلال-مواجهات-مع-القوات-الروسية-على-عدة-محاور-1094497387.html

قوات كييف تتكبد 1900 عسكري خلال مواجهات مع القوات الروسية على عدة محاور

قوات كييف تتكبد 1900 عسكري خلال مواجهات مع القوات الروسية على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، دحرت على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T10:27+0000

2024-11-05T10:27+0000

2024-11-05T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي - 30، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواءين 30 و116 الآليين، ولواء الهجوم الثالث، واللواء المجوقل 77، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وبيريستوفو، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف وبتروفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأردف البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 510 عسكريين، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث ناقلات جند مدرعة من طراز إم 113، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع من طراز ماكس إكس برو، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر مستا – بي، عيار 152 ملم، ومدفعي "دي – 30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف إن"، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاليزنيانسك، وتشاسوف يار ودالني وماركوفو وأولاكلي وكوراخوفو وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".كما حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقع مهمة، ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للألوية الآلية 93 و100 و151 واللواء 25 المجوقل، واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الإقليمي 119 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوزدفيجينكا وبيريستكي ودزيرجينسك وزاريا وليونيدوفكا وكراسنوي وديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 560 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر دي -30.وبلغت خسائر العدو، في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 120 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعا ذاتي الحركة من عيار 155 ملم، من طراز بالادين أمريكي الصنع.وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110، ولواء المشاة 141، ولواءي الدفاع 124 و126 في القوات الأوكرانية في مناطق نيكولايفكا، وبيلوزركا، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفاندريفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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رصد عسكري, روسيا