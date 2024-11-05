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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/مؤرخ-الجنود-الأوكرانيون-محبطون-ويهربون-مثل-جنود-هتلر-في-أوكرانيا-قبل-أكثر-من-80-عاما-1094495855.html
مؤرخ: الجنود الأوكرانيون محبطون ويهربون مثل جنود هتلر في أوكرانيا قبل أكثر من 80 عاما
مؤرخ: الجنود الأوكرانيون محبطون ويهربون مثل جنود هتلر في أوكرانيا قبل أكثر من 80 عاما
سبوتنيك عربي
صرح خبير في المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع للرئاسة الروسية، ومؤرخ الخدمات الخاصة أوليغ ماتفييف، أن معنويات جنود القوات المسلحة الأوكرانية منهارة الآن... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T09:26+0000
2024-11-05T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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وقال ماتفييف لـ"سبوتنيك"، إن المعلومات الواردة من الخطوط الخلفية للقوات الأوكرانية متطابقة تقريبا مع ما يحدث اليوم وآنذاك.وكان قد أعلن مارتنديل، وهو أمريكي ساعد القوات المسلحة الروسية من خلال إرسال معلومات عن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن معنويات المسلحين الأوكرانيين قد انخفضت، وهم خائفون ويعتقدون أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال.واقتبس ماتفييف نص رسالة خاصة أُرسلت إلى قيادة مفوضية الشعب لأمن الدولة (NKGB) في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني 1943، بحلول ذلك الوقت، كان الجيش الأحمر آنذاك قد حقق نجاحات كبيرة - بما في ذلك تحرير شرق أوكرانيا، واستولى على عاصمتها كييف وواصل تقدمه.واستندت الوثيقة، المحفوظة في الأرشيف المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي نشرتها المكتبة الرئاسية، إلى المعلومات التي حصلت عليها الوحدة الخاصة "بوبيديتلي" التابعة للإدارة الرابعة لجهاز الأمن السوفيتي، من مدينة ريفني غربي أوكرانيا.وذكر نص الوثيقة أنه "حدثت زيادة حادة في حالات الهروب من الخدمة بين الجنود. ويحتجز الدرك الميداني في ريفني يومياً عشرات الجنود الذين فروا من الوحدات. وفي بلدة زدولبونوف فقط في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال 450 جندياً فاراً، وفي 16 نوفمبر، تم اعتقال أكثر من 260 جندياً آخرين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241105/المواطن-الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يتحدث-عن-رغبة-القوات-الأوكرانية-بالانسحاب-وعدم-مواصلة-القتال--1094490263.html
https://sarabic.ae/20241105/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094489435.html
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

مؤرخ: الجنود الأوكرانيون محبطون ويهربون مثل جنود هتلر في أوكرانيا قبل أكثر من 80 عاما

09:26 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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تابعنا عبر
صرح خبير في المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع للرئاسة الروسية، ومؤرخ الخدمات الخاصة أوليغ ماتفييف، أن معنويات جنود القوات المسلحة الأوكرانية منهارة الآن ويهربون من الخدمة بالطريقة نفسها التي كان عليها جنود هتلر في أوكرانيا قبل أكثر من 80 عاما، عندما كان الجيش الأحمر يتقدم.
وقال ماتفييف لـ"سبوتنيك"، إن المعلومات الواردة من الخطوط الخلفية للقوات الأوكرانية متطابقة تقريبا مع ما يحدث اليوم وآنذاك.

وأضاف ماتفييف: "يقول دانيال مارتنديل تقريبًا الشيء نفسه الذي ذكره مسؤولو أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي، قبل أكثر من 80 عامًا، الذين تلقوا معلومات من مصادرهم خارج الجبهة من الأراضي التي احتلها هتلر في غرب أوكرانيا".

وكان قد أعلن مارتنديل، وهو أمريكي ساعد القوات المسلحة الروسية من خلال إرسال معلومات عن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن معنويات المسلحين الأوكرانيين قد انخفضت، وهم خائفون ويعتقدون أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال.
الأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
06:24 GMT
واقتبس ماتفييف نص رسالة خاصة أُرسلت إلى قيادة مفوضية الشعب لأمن الدولة (NKGB) في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في منتصف ديسمبر/ كانون الثاني 1943، بحلول ذلك الوقت، كان الجيش الأحمر آنذاك قد حقق نجاحات كبيرة - بما في ذلك تحرير شرق أوكرانيا، واستولى على عاصمتها كييف وواصل تقدمه.
واستندت الوثيقة، المحفوظة في الأرشيف المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي نشرتها المكتبة الرئاسية، إلى المعلومات التي حصلت عليها الوحدة الخاصة "بوبيديتلي" التابعة للإدارة الرابعة لجهاز الأمن السوفيتي، من مدينة ريفني غربي أوكرانيا.

"في مدينة ريفني، حدث مؤخرًا تراجع حاد في الانضباط بين جنود الجيش الألماني. لقد توقف الجنود، جنود الخط الأمامي عن تحية الضباط، وهم يفعلون ذلك بشكل واضح، وغالباً ما يدخلون في مشاحنات معهم".

وذكر نص الوثيقة أنه "حدثت زيادة حادة في حالات الهروب من الخدمة بين الجنود. ويحتجز الدرك الميداني في ريفني يومياً عشرات الجنود الذين فروا من الوحدات. وفي بلدة زدولبونوف فقط في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال 450 جندياً فاراً، وفي 16 نوفمبر، تم اعتقال أكثر من 260 جندياً آخرين".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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