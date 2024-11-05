المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
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شؤون عسكرية
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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29 د
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/المواطن-الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يتحدث-عن-رغبة-القوات-الأوكرانية-بالانسحاب-وعدم-مواصلة-القتال--1094490263.html
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
سبوتنيك عربي
أكد المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة، أن الجيش الأوكراني لا يرغب بالتواجد في منطقة القتال، بل... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T06:24+0000
2024-11-05T06:24+0000
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وقال مارتنديل في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد شعروا أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال. لقد كانوا خائفين. لقد أرادوا فقط العودة إلى ديارهم. حتى أن البعض سألني إذا كان بإمكاني مساعدتهم على الانتقال إلى أمريكا. لقد فقدوا معنوياتهم تمامًا".وفي الوقت نفسه، أكد مارتنديل أنه لا يزال هناك عسكريون أوكرانيون موالون للأفكار النازية ويسعون جاهدين لهزيمة روسيا، لكن معنوياتهم أقل مما كانت عليه قبل عام.وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت
https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال

06:24 GMT 05.11.2024
© Sputnikالأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية
الأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة، أن الجيش الأوكراني لا يرغب بالتواجد في منطقة القتال، بل وطلب بعض أفراده منه المساعدة بالمغادرة إلى الولايات المتحدة.
وقال مارتنديل في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد شعروا أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال. لقد كانوا خائفين. لقد أرادوا فقط العودة إلى ديارهم. حتى أن البعض سألني إذا كان بإمكاني مساعدتهم على الانتقال إلى أمريكا. لقد فقدوا معنوياتهم تمامًا".
وفي الوقت نفسه، أكد مارتنديل أنه لا يزال هناك عسكريون أوكرانيون موالون للأفكار النازية ويسعون جاهدين لهزيمة روسيا، لكن معنوياتهم أقل مما كانت عليه قبل عام.
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمريكي دانيال مارتنديل يدعو لمحاكمة أفراد النظام الأوكراني "كمجرمي حرب"
2 نوفمبر, 11:39 GMT
وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.
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المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت
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