https://sarabic.ae/20241105/المواطن-الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يتحدث-عن-رغبة-القوات-الأوكرانية-بالانسحاب-وعدم-مواصلة-القتال--1094490263.html
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
سبوتنيك عربي
أكد المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة، أن الجيش الأوكراني لا يرغب بالتواجد في منطقة القتال، بل... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T06:24+0000
2024-11-05T06:24+0000
2024-11-05T06:24+0000
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وقال مارتنديل في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد شعروا أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال. لقد كانوا خائفين. لقد أرادوا فقط العودة إلى ديارهم. حتى أن البعض سألني إذا كان بإمكاني مساعدتهم على الانتقال إلى أمريكا. لقد فقدوا معنوياتهم تمامًا".وفي الوقت نفسه، أكد مارتنديل أنه لا يزال هناك عسكريون أوكرانيون موالون للأفكار النازية ويسعون جاهدين لهزيمة روسيا، لكن معنوياتهم أقل مما كانت عليه قبل عام.وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت
https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل يتحدث عن رغبة القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم مواصلة القتال
أكد المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي ساعد القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة، أن الجيش الأوكراني لا يرغب بالتواجد في منطقة القتال، بل وطلب بعض أفراده منه المساعدة بالمغادرة إلى الولايات المتحدة.
وقال مارتنديل في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "لقد شعروا أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة القتال. لقد كانوا خائفين. لقد أرادوا فقط العودة إلى ديارهم. حتى أن البعض سألني إذا كان بإمكاني مساعدتهم على الانتقال إلى أمريكا. لقد فقدوا معنوياتهم تمامًا".
وفي الوقت نفسه، أكد مارتنديل أنه لا يزال هناك عسكريون أوكرانيون موالون للأفكار النازية ويسعون جاهدين لهزيمة روسيا، لكن معنوياتهم أقل مما كانت عليه قبل عام.
وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل،
من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.