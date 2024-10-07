https://sarabic.ae/20241007/وزارة-الدفاع-الروسية-الجيش-يتقدم-شمال-غرب-أوغليدار-وفي-منطقة-فيسيلي-1093494803.html
وزارة الدفاع الروسية: الجيش يتقدم شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي
وزارة الدفاع الروسية: الجيش يتقدم شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تتقدم شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي، واقتربت من بوغويافلينكا في جمهورية... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:44+0000
2024-10-07T05:44+0000
2024-10-07T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع: "تواصل وحدات من قوات مجموعة "الشرق" صد العدو وطرده وتحقيق نجاحات. وبعض وحدات قوات "الشرق" تقدمت شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي، واقتربت من بوغويافلينكا".وبحسب نائب قائد مجموعة "الشرق" رومان غريكوف، فإن هزيمة الأوكرانيين في المدينة كانت نتيجة لمفاجأة تصرفات الجيش الروسي. وأضاف العسكري أن تشكيلات المجموعة اقتحمت مدينة أوغليدار من عدة اتجاهات دفعة واحدة.وتعتبر هذه المدينة نقطة لوجستية مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيسمح تحريرها للجيش الروسي بدخول قوس الدفاع التالي للقوات الأوكرانية في سلافيانسك وكراماتورسك، وسيدفع قوات العدو بعيدا عن مدينة دونيتسك وسيقلل من عدد عمليات القصف على إلينوفكا وكراماتورسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."خطأ زيلينسكي"... مسؤول أوكراني سابق يكشف سبب خسارة نظام كييف لواء كاملا في أوغليدارالقوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبيةخبير عسكري بريطاني يتحدث عن خطأ فادح ارتكبته القوات الأوكرانية في أوغليدار
https://sarabic.ae/20241004/القوات-الروسية-تحكم-سيطرتها-على-مدينة-أوغليدار-وتحرر-بلدتين-خلال-أسبوع-1093426589.html
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روسيا, العالم
وزارة الدفاع الروسية: الجيش يتقدم شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تتقدم شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي، واقتربت من بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع: "تواصل وحدات من قوات مجموعة "الشرق" صد العدو وطرده وتحقيق نجاحات. وبعض وحدات قوات "الشرق" تقدمت شمال غرب أوغليدار وفي منطقة فيسيلي، واقتربت من بوغويافلينكا".
وكانت في 3 أكتوبر/تشرين الأول من هذا الشهر، قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أوغليدار، وذكرت أن هذه المدينة كانت آخر معقل رئيسي للقوات الأوكرانية على اتجاه يوجنودونيتسك.
وبحسب نائب قائد مجموعة "الشرق" رومان غريكوف، فإن هزيمة الأوكرانيين في المدينة كانت نتيجة لمفاجأة تصرفات الجيش الروسي. وأضاف العسكري أن تشكيلات المجموعة اقتحمت مدينة أوغليدار من عدة اتجاهات دفعة واحدة.
وتعتبر هذه المدينة نقطة لوجستية مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيسمح تحريرها للجيش الروسي بدخول قوس الدفاع التالي للقوات الأوكرانية في سلافيانسك وكراماتورسك، وسيدفع قوات العدو بعيدا عن مدينة دونيتسك وسيقلل من عدد عمليات القصف على إلينوفكا وكراماتورسك.
ووفقا للوزارة ستتمكن الوحدات الروسية بعد ذلك من التقدم نحو فيليكايا نوفوسيلكا على الحدود مع مقاطعة زابوروجيه وكوراخوفو، حيث قام العدو بتجهيز خطوط دفاع قوية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحرير أوغليدار إلى ضمان أمن طريق دونيتسك-ماريوبول السريع بالكامل وحرمان العدو من إمكانية قصف فولنوفاخا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.