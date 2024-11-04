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المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت
المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت
سبوتنيك عربي
أكد المواطن الأمريكي، دانيال مارتنديل، اليوم الاثنين، الذي تعاون مع القوات المسلحة الروسية، أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت بالفعل. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن عملية منحي اللجوء قد بدأت بالفعل". واتهم مارتنديل، الذي ساعد القوات الروسية بالتعاون معها خلال تواجده في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، نظام كييف بالمسؤولية عن قتل وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص، داعيا إلى نزع السلاح من النظام الأوكراني ومحاكمته.وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنطقة الأوكرانية، والمنشآت العسكرية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.وفي وقت سابق، ذكر مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي، دانيال مارتنديل، من منطقة القتال".المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يكشف تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائهتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك

المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يؤكد أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت

00:05 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 04.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المواطن الأمريكي، دانيال مارتنديل، اليوم الاثنين، الذي تعاون مع القوات المسلحة الروسية، أن عملية منحه اللجوء السياسي في روسيا قد بدأت بالفعل.
وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن عملية منحي اللجوء قد بدأت بالفعل". واتهم مارتنديل، الذي ساعد القوات الروسية بالتعاون معها خلال تواجده في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأوكرانية، نظام كييف بالمسؤولية عن قتل وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص، داعيا إلى نزع السلاح من النظام الأوكراني ومحاكمته.
وأفادت قوات الأمن في الروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قوات الأمن أخرجت المواطن الأمريكي، دانييل مارتنديل، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، وكان ينقل إحداثيات المنطقة الأوكرانية، والمنشآت العسكرية إلى روسيا لمدة عامين. وقد تم استخدام هذه المعلومات أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
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وأفاد مقر الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن الأمريكي لعب دورًا رئيسيًا في التحضير للهجوم على قرية بوغويافلينكا في اتجاه أوغليدار.
وفي وقت سابق، ذكر مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي، دانيال مارتنديل، من منطقة القتال".
المواطن الأمريكي المحرر من أوكرانيا يكشف تفاصيل العملية التي نفذها الجيش الروسي لإجلائه
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