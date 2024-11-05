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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الروسي-يغلق-المكان-الذي-تسللت-منه-القوات-الأوكرانية-إلى-كورسك-بطوق-من-الألغام-فيديو--1094496287.html
الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو
الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت القوات الروسية بإغلاق الطريق الذي تسللت منه القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك إلى الأرضي الروسية باستخدام حاجز من الألغام. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T09:37+0000
2024-11-05T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، قيام الجنود الروس بتثبيت حاجز من الألغام في ثغرة بين الخرسانات الحدودية، بهدف منع دخول أو خروج القوات الأوكرانية وتطويق من بقي منها في مقاطعة كورسك.ووصلت قوات الاستطلاع المظلية "تولا" إلى المنطقة الحدودية بالقرب من منطقة نوفي بوت السكنية قرب منطقة غلوشكوفسكي.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".
https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يعد-بتحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094489899.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو

09:37 GMT 05.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام
القوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قامت القوات الروسية بإغلاق الطريق الذي تسللت منه القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك إلى الأرضي الروسية باستخدام حاجز من الألغام.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، قيام الجنود الروس بتثبيت حاجز من الألغام في ثغرة بين الخرسانات الحدودية، بهدف منع دخول أو خروج القوات الأوكرانية وتطويق من بقي منها في مقاطعة كورسك.
ووصلت قوات الاستطلاع المظلية "تولا" إلى المنطقة الحدودية بالقرب من منطقة نوفي بوت السكنية قرب منطقة غلوشكوفسكي.

وقام الجنود الروس بنشر شبك من الألغام في الحاجز الهندسي في المنطقة التي تستخدمها القوات الأوكرانية في العبور.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
05:47 GMT

ودمرت قوات الكشافة الروسية المواقع الأوكرانية التي كانت تقوم بتغطية الممر، واستطاعوا ضبط الحدود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية 21، 22، 41 و115 و17 و82 و95 و36 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو، دارينو، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".
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