https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الروسي-يغلق-المكان-الذي-تسللت-منه-القوات-الأوكرانية-إلى-كورسك-بطوق-من-الألغام-فيديو--1094496287.html

الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو

الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو

سبوتنيك عربي

قامت القوات الروسية بإغلاق الطريق الذي تسللت منه القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك إلى الأرضي الروسية باستخدام حاجز من الألغام. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T09:37+0000

2024-11-05T09:37+0000

2024-11-05T09:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، قيام الجنود الروس بتثبيت حاجز من الألغام في ثغرة بين الخرسانات الحدودية، بهدف منع دخول أو خروج القوات الأوكرانية وتطويق من بقي منها في مقاطعة كورسك.ووصلت قوات الاستطلاع المظلية "تولا" إلى المنطقة الحدودية بالقرب من منطقة نوفي بوت السكنية قرب منطقة غلوشكوفسكي.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".

https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يعد-بتحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094489899.html

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روسيا, رصد عسكري