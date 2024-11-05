الجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قامت القوات الروسية بإغلاق الطريق الذي تسللت منه القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك إلى الأرضي الروسية باستخدام حاجز من الألغام.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، قيام الجنود الروس بتثبيت حاجز من الألغام في ثغرة بين الخرسانات الحدودية، بهدف منع دخول أو خروج القوات الأوكرانية وتطويق من بقي منها في مقاطعة كورسك.
📹 الدفاع الروسية تنشر مشاهد تظهر قيام القوات الروسية بإغلاق الطريق الذي سلكته القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك باستخدام حاجز الألغام. 🇷🇺 pic.twitter.com/8CD4zIUzRk— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 5, 2024
ووصلت قوات الاستطلاع المظلية "تولا" إلى المنطقة الحدودية بالقرب من منطقة نوفي بوت السكنية قرب منطقة غلوشكوفسكي.
وقام الجنود الروس بنشر شبك من الألغام في الحاجز الهندسي في المنطقة التي تستخدمها القوات الأوكرانية في العبور.
ودمرت قوات الكشافة الروسية المواقع الأوكرانية التي كانت تقوم بتغطية الممر، واستطاعوا ضبط الحدود.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية 21، 22، 41 و115 و17 و82 و95 و36 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو، دارينو، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".