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الجيش الروسي يحرر بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/تحييد-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-وتدمير-4-معاقل-أثناء-استهداف-مواقع-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1094347370.html
تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك
تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الوطني الروسي بأن أكثر من 100 عسكري أوكراني تم تحييدهم، و4 نقاط تحصين دُمّرت نتيجة هجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T09:15+0000
2024-10-31T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الحرس الوطني في بيان: "المعلومات التي تلقتها المخابرات سمحت للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ "عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو" في مقاطعة كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية".وأشارت إلى أن للحرس الروسي استهدف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-73" وطائرات دون طيار وبقذائف الهاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشرالجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسكالقوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20241031/العلم-الروسي-يرفرف-فوق-بلدة-كروغلياكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1094344921.html
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روسيا

تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك

09:15 GMT 31.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر دبابة أوكرانية على حدود كورسك
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر دبابة أوكرانية على حدود كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفاد الحرس الوطني الروسي بأن أكثر من 100 عسكري أوكراني تم تحييدهم، و4 نقاط تحصين دُمّرت نتيجة هجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال الحرس الوطني في بيان: "المعلومات التي تلقتها المخابرات سمحت للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ "عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو" في مقاطعة كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية".

وأضافت: "نتيجة للهجوم، تم تحييد أكثر من 100 فراد من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 نقاط قوة و3 مواقع لإطلاق النار و3 محطات للحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، وأسقطت القوات الخاصة للحرس الروسي طائرة دون طيار واستولت على طائرة دون طراز ومدفع رشاش ثقيل".

وأشارت إلى أن للحرس الروسي استهدف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-73" وطائرات دون طيار وبقذائف الهاون.
العلم الروسي يرفرف فوق بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العلم الروسي يرفرف فوق بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف... فيديو
08:40 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشر
الجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
القوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
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