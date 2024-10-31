https://sarabic.ae/20241031/تحييد-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-وتدمير-4-معاقل-أثناء-استهداف-مواقع-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1094347370.html
تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك
تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الوطني الروسي بأن أكثر من 100 عسكري أوكراني تم تحييدهم، و4 نقاط تحصين دُمّرت نتيجة هجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T09:15+0000
2024-10-31T09:15+0000
2024-10-31T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الحرس الوطني في بيان: "المعلومات التي تلقتها المخابرات سمحت للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ "عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو" في مقاطعة كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية".وأشارت إلى أن للحرس الروسي استهدف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-73" وطائرات دون طيار وبقذائف الهاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشرالجيش الروسي يصد هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسكالقوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني وتدمير 4 معاقل أثناء استهداف مواقع لقوات كييف في مقاطعة كورسك
أفاد الحرس الوطني الروسي بأن أكثر من 100 عسكري أوكراني تم تحييدهم، و4 نقاط تحصين دُمّرت نتيجة هجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال الحرس الوطني في بيان: "المعلومات التي تلقتها المخابرات سمحت للقوات الخاصة بالتخطيط وتنفيذ "عمليات هجومية ناجحة ضد مواقع العدو" في مقاطعة كورسك، بالتعاون مع مدفعية القوات المسلحة الروسية".
وأضافت: "نتيجة للهجوم، تم تحييد أكثر من 100 فراد من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 نقاط قوة و3 مواقع لإطلاق النار و3 محطات للحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، وأسقطت القوات الخاصة للحرس الروسي طائرة دون طيار واستولت على طائرة دون طراز ومدفع رشاش ثقيل".
وأشارت إلى أن للحرس الروسي استهدف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-73" وطائرات دون طيار وبقذائف الهاون.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.