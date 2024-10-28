https://sarabic.ae/20241028/ما-هو-فوج-المشاة-الأمريكي-رقم-75-نخبة-الجيش-الأمريكي-للاستطلاع-والتخريب-والقتال-المباشر-1094251853.html

ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشر

ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشر

سبوتنيك عربي

يعتبر فوج "الحراس الأمريكي الـ75"، وحدة عمليات خاصة أمريكية نخبوية، تتألف من جنود مدربين تدريبًا خاصًا وذوي مهارات عالية. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T15:28+0000

2024-10-28T15:28+0000

2024-10-28T15:56+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويعمل الفوج في الأساس، ككتيبة استطلاع مجوقلة، تابعة للجيش الأمريكي للعمليات الخاصة، وهي قوة مشاة خفيفة متخصصة بأسلحة ثقيلة ومركبات مدرعة.بالإضافة إلى الاستطلاع والتخريب، والعمليات خلف خطوط القتال، يمكن للفوج إجراء عمليات قتالية مباشرة، وتأمين المطارات والاحتفاظ بها، والاستيلاء على مواقع الخصم المهمة استراتيجيًا أو تدميرها، واستهداف أعضاء رفيعي المستوى من القيادة العسكرية والسياسية للخصم.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا أنه تم القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وتبين أن أحد المخربين الذين تمت تصفيتهم، يحمل وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده، حسب بيان الأمن الفيدرالي الروسي.وأشار البيان إلى أن المخربين الذين تمت تصفيتهم، عُثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية تشير إلى انتمائهم إلى دول ثالثة.وشملت الأغراض الشخصية التي تم العثور عليها مع المخربين على علم كندي، وكتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية - يشير إلى دول ثالثة.ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.

https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية