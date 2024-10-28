ما هو فوج المشاة الـ"75"... نخبة الجيش الأمريكي للاستطلاع والتخريب والقتال المباشر
15:28 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 15:56 GMT 28.10.2024)
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federationمرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federation
تابعنا عبر
يعتبر فوج "الحراس الأمريكي الـ75"، وحدة عمليات خاصة أمريكية نخبوية، تتألف من جنود مدربين تدريبًا خاصًا وذوي مهارات عالية.
ويعمل الفوج في الأساس، ككتيبة استطلاع مجوقلة، تابعة للجيش الأمريكي للعمليات الخاصة، وهي قوة مشاة خفيفة متخصصة بأسلحة ثقيلة ومركبات مدرعة.
ويتم تدريب أعضاء الفوج على الانتشار بأي وسيلة متاحة، بالمظلات أو المروحيات أو عن طريق البحر.
وتكون إحدى كتائب الفوج، المحمولة جوًا في حالة تأهب قصوى دائمًا، وجاهزة للانتشار في أي مكان في العالم في غضون 18 ساعة.
بالإضافة إلى الاستطلاع والتخريب، والعمليات خلف خطوط القتال، يمكن للفوج إجراء عمليات قتالية مباشرة، وتأمين المطارات والاحتفاظ بها، والاستيلاء على مواقع الخصم المهمة استراتيجيًا أو تدميرها، واستهداف أعضاء رفيعي المستوى من القيادة العسكرية والسياسية للخصم.
وشاركت وحدات من فوج الحراس الخامس والسبعين في القتال خلال حرب فيتنام في أواخر الستينيات.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا أنه تم القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.
وتبين أن أحد المخربين الذين تمت تصفيتهم، يحمل وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده، حسب بيان الأمن الفيدرالي الروسي.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".
وأشار البيان إلى أن المخربين الذين تمت تصفيتهم، عُثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية تشير إلى انتمائهم إلى دول ثالثة.
وأضاف البيان: "تبين أن أحد المخربين الذين تمت تصفيتهم يحمل وشمًا لفوج النخبة 75 في قوات الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده".
وشملت الأغراض الشخصية التي تم العثور عليها مع المخربين على علم كندي، وكتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية - يشير إلى دول ثالثة.
ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.