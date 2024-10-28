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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا أنه تم القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T14:17+0000
2024-10-28T14:37+0000
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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية"وأشار البيان إلى أن المخربين الذين تمت تصفيتهم عثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية تشير إلى انتمائهم إلى دول ثالثة.وشملت الأغراض الشخصية التي تم العثور عليها مع المخربين على علم كندي، وكتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية - تشير إلى إلى دول ثالثة.ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.
https://sarabic.ae/20241028/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094225251.html
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روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك

14:17 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 14:37 GMT 28.10.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا أنه تم القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية"
وأشار البيان إلى أن المخربين الذين تمت تصفيتهم عثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية تشير إلى انتمائهم إلى دول ثالثة.

وأضاف البيان: تبين أن أحد المخربين الذين تمت تصفيتهم يحمل وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده.

وشملت الأغراض الشخصية التي تم العثور عليها مع المخربين على علم كندي، وكتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية - تشير إلى إلى دول ثالثة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:15 GMT
ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.
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