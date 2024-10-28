https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا أنه تم القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T14:17+0000

2024-10-28T14:17+0000

2024-10-28T14:37+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية"وأشار البيان إلى أن المخربين الذين تمت تصفيتهم عثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية تشير إلى انتمائهم إلى دول ثالثة.وشملت الأغراض الشخصية التي تم العثور عليها مع المخربين على علم كندي، وكتاب صلاة باللغة البولندية، ودفتر يحتوي على ملاحظات حول التدريب التكتيكي باللغة الإنجليزية - تشير إلى إلى دول ثالثة.ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.

https://sarabic.ae/20241028/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094225251.html

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