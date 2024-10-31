https://sarabic.ae/20241031/العلم-الروسي-يرفرف-فوق-بلدة-كروغلياكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1094344921.html
العلم الروسي يرفرف فوق بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف... فيديو
العلم الروسي يرفرف فوق بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لرفع القوات الروسية العلم الروسي في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في مقاطعة خاركوف. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:40+0000
2024-10-31T08:40+0000
2024-10-31T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1f/1094344741_13:0:1256:699_1920x0_80_0_0_c58953f7dd80a8bd4601305528867f7c.png
وتظهر المشاهد العلم الروسي يرفرف على أعلى نقطة في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في منطقة خاركوف، والتي تبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب مدينة كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس قاموا بتثبيت العلم على برج تلفزيون يقع في منطقة مأهولة بالسكان.ويوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينهامقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
https://sarabic.ae/20241030/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروغلياكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1094312482.html
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روسيا
العلم الروسي يرفرف فوق بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف... فيديو
08:40 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 08:46 GMT 31.10.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لرفع القوات الروسية العلم الروسي في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في مقاطعة خاركوف.
وتظهر المشاهد العلم الروسي يرفرف على أعلى نقطة في بلدة كروغلياكوفكا المحررة في منطقة خاركوف، والتي تبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب مدينة كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قام عسكريون من الوحدات الهجومية التابعة لمجموعة "الغرب" برفع العلم فوق بلدة كروغلياكوفكا المحررة من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، الواقعة على بعد 20 كيلومترًا جنوب كوبيانسك".
وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس قاموا بتثبيت العلم على برج تلفزيون يقع في منطقة مأهولة بالسكان.
ويوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.