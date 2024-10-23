https://sarabic.ae/20241023/القوات-الروسية-تدمر-4-زوارق-أوكرانية-مسيرة-ومراكز-تخزينها-1094063871.html
القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينها
القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تدمير طيران أسطول البحر الأسود 4 زوارق أوكرانية مسيرة، وتدمير القوات الروسية مناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:52+0000
2024-10-23T09:52+0000
2024-10-23T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728161_8:0:1432:801_1920x0_80_0_0_0f167d78f19093084a42bc40abdfe4e8.jpg
وقالت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، بتحسين تمركزها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة لكتيبة المشاة الآلية رقم 58، واللواء الآلي رقم 72، واللواء المجوقل رقم 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي، رقم 110 و113 في مناطق دوبروفولي وأليكسيفكا ونوفوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات اللواء الـ35 لمشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي، 121 و124 و126، في مناطق بوناتوفكا وزولوتايا بالكا وكامشاني في مقاطعة خيرسون ومدينة خيرسون.وأضاف البيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات الهجومية، والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الوقود، ومناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع الطائرات المسيرة، واستهدف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 141 منطقة".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 14 صاروخا من طراز "هيمارس"، أمريكية الصنع، و78 طائرة مسيرة.وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 646 طائرة، و283 طائرة مروحية، و34173 طائرة مسيرة، و583 منظومة دفاع جوي، و18769 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1478 راجمة صواريخ، و16.607 مدافع ميدانية وقوذاف هاون، و27.497 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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https://sarabic.ae/20241023/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيريبريانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1094062389.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تدمير طيران أسطول البحر الأسود 4 زوارق أوكرانية مسيرة، وتدمير القوات الروسية مناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع الطائرات المسيرة، فضلا عن دحر القوات الأوكرانية في مناطق عدة.
وقالت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، بتحسين تمركزها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة لكتيبة المشاة الآلية رقم 58، واللواء الآلي رقم 72، واللواء المجوقل رقم 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي، رقم 110 و113 في مناطق دوبروفولي وأليكسيفكا ونوفوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين ومدفع ذاتي الحركة، من طراز بالادين،أمريكي الصنع، وثلاثة مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع عيار 155 ملم.
كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات اللواء الـ35 لمشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي، 121 و124 و126، في مناطق بوناتوفكا وزولوتايا بالكا وكامشاني في مقاطعة خيرسون ومدينة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات ومدفع "دي – 20"، عيار 152 ملم ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، إضافة لتدمير مستودعين للذخيرة.
وأضاف البيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات الهجومية، والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الوقود، ومناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع الطائرات المسيرة، واستهدف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 141 منطقة".
دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود، أربعة زوارق مسيرة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 14 صاروخا من طراز "هيمارس"، أمريكية الصنع، و78 طائرة مسيرة.
وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير 646 طائرة، و283 طائرة مروحية، و34173 طائرة مسيرة، و583 منظومة دفاع جوي، و18769 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1478 راجمة صواريخ، و16.607 مدافع ميدانية وقوذاف هاون، و27.497 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".