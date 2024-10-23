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مينسك وموسكو توافقان على خطة للتعاون العسكري
مينسك وموسكو توافقان على خطة للتعاون العسكري
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن وزارتي الدفاع في بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، حددتا بوضوح آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري،... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:00+0000
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وقال خرينين أن موسكو ومينسك وافقتا على خطة تعاون تشمل أكثر من 160 حدثًا. وأضاف خرينين: "ونتيجة لذلك، تم تحديد آفاق تطوير التعاون العسكري الروسي البيلاروسي بوضوح".وأكد خرينين أنه "ليس هناك شك في أن التنفيذ الناجح لجميع الأنشطة المخطط لها سيستمر في تعزيز القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية".ونوه إلى أن المجلس قارن الملاحظات حول عدد من القضايا، أهمها التصدي لمحاولات تزوير تاريخ الحرب الوطنية العظمى، وعمل التجمع الإقليمي للقوات، وإجراء أنشطة تدريبية عملياتية وقتالية مشتركة.وأضاف خرينين: "أريد التأكيد على التفاهم المتبادل الكامل وتوافق المواقف ووحدة الآراء بشأن جميع القضايا التي تمت مناقشتها".ووفقا له، ناقش أعضاء المجلس آفاق التعاون العسكري الفني والتقدم المحرز في تنفيذ برامج دولة الاتحاد.وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلادإحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
https://sarabic.ae/20241009/بوتين-التعاون-بين-روسيا-وبيلاروسيا-سيستمر-بالتطور-بما-في-ذلك-القضايا-الأمنية-1093581992.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

مينسك وموسكو توافقان على خطة للتعاون العسكري

09:00 GMT 23.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوربدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"،10 فبراير 2022
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن وزارتي الدفاع في بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، حددتا بوضوح آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري، خلال مجلس مشترك في مينسك.
وقال خرينين أن موسكو ومينسك وافقتا على خطة تعاون تشمل أكثر من 160 حدثًا. وأضاف خرينين: "ونتيجة لذلك، تم تحديد آفاق تطوير التعاون العسكري الروسي البيلاروسي بوضوح".
وأكد خرينين أنه "ليس هناك شك في أن التنفيذ الناجح لجميع الأنشطة المخطط لها سيستمر في تعزيز القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية".
ونوه إلى أن المجلس قارن الملاحظات حول عدد من القضايا، أهمها التصدي لمحاولات تزوير تاريخ الحرب الوطنية العظمى، وعمل التجمع الإقليمي للقوات، وإجراء أنشطة تدريبية عملياتية وقتالية مشتركة.
الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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9 أكتوبر, 12:52 GMT
وأضاف خرينين: "أريد التأكيد على التفاهم المتبادل الكامل وتوافق المواقف ووحدة الآراء بشأن جميع القضايا التي تمت مناقشتها".
ووفقا له، ناقش أعضاء المجلس آفاق التعاون العسكري الفني والتقدم المحرز في تنفيذ برامج دولة الاتحاد.
وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
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