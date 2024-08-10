https://sarabic.ae/20240810/وزير-الدفاع-لوكاشينكو-يأمر-بتعزيز-القوات-البيلاروسية-على-الحدود-الجنوبية-للبلاد-1091595317.html
وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد
وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم السبت، أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، أمر بتعزيز القوات المسلحة على الحدود الجنوبية لبيلاروسيا، بالنظر إلى... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T12:13+0000
2024-08-10T12:13+0000
2024-08-10T12:13+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان عن خرينين، قوله: "مع الأخذ في الاعتبار الموقف المتغير في أوكرانيا وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهات بتعزيز تجمع القوات على محوري غوميل ومازير التكتيكيين، من أجل الرد على أي استفزاز محتمل. نراقب الوضع عن كثب ومستعدون للاستجابة لأي تغيرات".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا
https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم السبت، أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، أمر بتعزيز القوات المسلحة على الحدود الجنوبية لبيلاروسيا، بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا ومقاطعة كورسك الروسية.
ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان عن خرينين، قوله: "مع الأخذ في الاعتبار الموقف المتغير في أوكرانيا وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهات بتعزيز تجمع القوات على محوري غوميل ومازير التكتيكيين، من أجل الرد على أي استفزاز محتمل. نراقب الوضع عن كثب ومستعدون للاستجابة لأي تغيرات".
وأضاف خرينين أن "وحدات عسكرية من قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والقوات الصاروخية، بما في ذلك أنظمة صواريخ "بولونيز" و"إسكندر" كُلفت بالتحرك إلى مناطق محددة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.
وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية
في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".
وأوضح أن "نحو 10 أهداف كانت قادمة من أراضي أوكرانيا"، وأضاف: "تم وضع قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قتالي كامل لاعتراض الأهداف. أقلعت نحو 10 طائرات ومروحية، كما تم وضع قاذفات الصواريخ في حالة تأهب قصوى... الساعة 19:04، دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا فوق أراضي بيلاروسيا، ليلاً، وهذا الصباح يجري البحث عما تم تدميره".
ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".