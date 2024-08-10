https://sarabic.ae/20240810/وزير-الدفاع-لوكاشينكو-يأمر-بتعزيز-القوات-البيلاروسية-على-الحدود-الجنوبية-للبلاد-1091595317.html

وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد

وزير الدفاع: لوكاشينكو يأمر بتعزيز القوات البيلاروسية على الحدود الجنوبية للبلاد

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم السبت، أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، أمر بتعزيز القوات المسلحة على الحدود الجنوبية لبيلاروسيا، بالنظر إلى... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T12:13+0000

2024-08-10T12:13+0000

2024-08-10T12:13+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183595_0:0:3511:1975_1920x0_80_0_0_9fe0a9a2688aac68c38c24f56fa55fd3.jpg

ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان عن خرينين، قوله: "مع الأخذ في الاعتبار الموقف المتغير في أوكرانيا وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهات بتعزيز تجمع القوات على محوري غوميل ومازير التكتيكيين، من أجل الرد على أي استفزاز محتمل. نراقب الوضع عن كثب ومستعدون للاستجابة لأي تغيرات".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا

https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم