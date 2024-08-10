https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html
لوكاشينكو يعلن تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق أراضي بيلاروسيا
لوكاشينكو يعلن تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق أراضي بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T09:54+0000
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وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسياوأردف لوكاشينكو أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، تلقتا تعليمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان أمن الدولة بشكل موثوق، مضيفا: "لا أفهم لماذا تحتاج أوكرانيا إلى هذا الأمر، لكننا كما قلت، حددنا الأمر بوضوح معهم وأبلغناهم بأن أي استفزازات لن تمر دون رد".وأشار الرئيس لابلاروسي إلى المستوى العالي من التفاعل مع قوات الدفاع الجوي الروسية، إذ تم تدمير جميع الأهداف على الإطلاق فوق أراضي بيلاروسيا وفوق أراضي روسيا.
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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو يعلن تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق أراضي بيلاروسيا
09:54 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 10.08.2024)
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية.
وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".
وأوضح أن "نحو 10 أهداف كانت قادمة من أراضي أوكرانيا"، وأضاف: "تم وضع قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قتالي كامل لاعتراض الأهداف. أقلعت نحو 10 طائرات ومروحية، كما تم وضع قاذفات الصواريخ في حالة تأهب قصوى... الساعة 19:04، دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا فوق أراضي بيلاروسيا، ليلاً، وهذا الصباح يجري البحث عما تم تدميره".
ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الدفاع الجوي الروسي، ضرب أهدافا عدة بالقرب من ياروسلافل، وأوضح أن "الاتجاه الأول كان سمولينسك، ولكن بعد ذلك غيروا مسار الرحلة تلك التي بقيت فوق روسيا، وتوجهوا إلى منطقة ياروسلافل، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضتهم بالفعل ودمرتهم".
وأردف لوكاشينكو أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، تلقتا تعليمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان أمن الدولة بشكل موثوق، مضيفا: "لا أفهم لماذا تحتاج أوكرانيا إلى هذا الأمر، لكننا كما قلت، حددنا الأمر بوضوح معهم وأبلغناهم بأن أي استفزازات لن تمر دون رد".
وأشار الرئيس لابلاروسي إلى المستوى العالي من التفاعل مع قوات الدفاع الجوي الروسية، إذ تم تدمير جميع الأهداف على الإطلاق فوق أراضي بيلاروسيا وفوق أراضي روسيا.