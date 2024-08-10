https://sarabic.ae/20240810/لوكاشينكو-يعلن-تدمير-أهداف-جوية-لأوكرانيا-فوق-أراضي-بيلاروسيا-1091593216.html

لوكاشينكو يعلن تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق أراضي بيلاروسيا

لوكاشينكو يعلن تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق أراضي بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها هجومية، فوق أراضي الجمهورية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T09:54+0000

2024-08-10T09:54+0000

2024-08-10T10:16+0000

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وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي".ووفقا له، يشتبه الجانب البيلاروسي في أن الأهداف كانت مسيّرات هجومية، قائلا إنها "أطلقت من أوكرانيا، وانتهكت المجال الجوي لبيلاروسيا، قمنا بتدمير الأهداف".موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسياوأردف لوكاشينكو أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، تلقتا تعليمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان أمن الدولة بشكل موثوق، مضيفا: "لا أفهم لماذا تحتاج أوكرانيا إلى هذا الأمر، لكننا كما قلت، حددنا الأمر بوضوح معهم وأبلغناهم بأن أي استفزازات لن تمر دون رد".وأشار الرئيس لابلاروسي إلى المستوى العالي من التفاعل مع قوات الدفاع الجوي الروسية، إذ تم تدمير جميع الأهداف على الإطلاق فوق أراضي بيلاروسيا وفوق أراضي روسيا.

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