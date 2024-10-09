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بوتين: التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر بالتطور بما في ذلك القضايا الأمنية
بوتين: التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر بالتطور بما في ذلك القضايا الأمنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر في التطور، بما في ذلك في القضايا الأمنية. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T12:52+0000
2024-10-09T12:52+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".وأشار بوتين ألى أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قدم الكثير لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.وقال بوتين: "اليوم، كما تعلمون، سيتم منحكم أعلى جائزة دولة في روسيا، "وسام القديس" الرسول أندري الأول، تقديرًا لدوركم الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروسيا. لقد قدمتم الكثير من أجل ذلك".وفي السياق ذاته، تمنى لوكاشينكو لنظيره الروسي بوتين وللشعب الروسي تحقيق انتصارات كبيرة جديدة.ويُمنح وسام "القديس أندراوس" لشخصيات حكومية وعامة بارزة وقادة عسكريين وممثلين بارزين للعلم والثقافة والفن ومختلف قطاعات الاقتصاد عن الخدمات الاستثنائية التي تسهم في الازدهار والعظمة ومجد روسيا، وضمان أمنها القومي وسيادتها.
https://sarabic.ae/20241009/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-يمكنهما-تكملة-بعضهما-بعضا-في-المجالات-الصناعية-والطيران-1093580914.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين: التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر بالتطور بما في ذلك القضايا الأمنية

12:52 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
 الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وبيلاروسيا سيستمر في التطور، بما في ذلك في القضايا الأمنية.
وقال بوتين في حفل تقليد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية: "أنا واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل تطوير التعاون الروسي البيلاروسي، وسنواصل تعزيز التفاعل الاقتصادي المتبادل المنفعة، وسنحمي بشكل موثوق أمن البلدين، دولتنا الاتحادية المشتركة".

وأوضح بوتين أنه يحافظ على حوار منتظم مع لوكاشينكو، وإن القادة يقدرون علاقاتهم الشخصية.

وقال: "نحن نحافظ على حوار مستمر، ونلتقي بانتظام، ونتصل ببعضنا بعضا، ونناقش المشكلات الثنائية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وأنا أقدر بصدق علاقاتنا الشخصية الجيدة التي طورناها على مدى هذه السنوات العديدة من العمل المشترك".
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12:02 GMT
وأشار بوتين ألى أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قدم الكثير لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.
وقال بوتين: "اليوم، كما تعلمون، سيتم منحكم أعلى جائزة دولة في روسيا، "وسام القديس" الرسول أندري الأول، تقديرًا لدوركم الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروسيا. لقد قدمتم الكثير من أجل ذلك".
وفي السياق ذاته، تمنى لوكاشينكو لنظيره الروسي بوتين وللشعب الروسي تحقيق انتصارات كبيرة جديدة.

وقال: "أتمنى لكم، أولاً وقبل كل شيء، أيها الروس الصحة الجيدة والسعادة والرخاء والانتصارات العظيمة الجديدة".

ويُمنح وسام "القديس أندراوس" لشخصيات حكومية وعامة بارزة وقادة عسكريين وممثلين بارزين للعلم والثقافة والفن ومختلف قطاعات الاقتصاد عن الخدمات الاستثنائية التي تسهم في الازدهار والعظمة ومجد روسيا، وضمان أمنها القومي وسيادتها.
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