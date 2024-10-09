https://sarabic.ae/20241009/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-يمكنهما-تكملة-بعضهما-بعضا-في-المجالات-الصناعية-والطيران-1093580914.html

بوتين: روسيا وبيلاروسيا يمكنهما تكملة بعضهما بعضا في المجالات الصناعية والطيران

بوتين: روسيا وبيلاروسيا يمكنهما تكملة بعضهما بعضا في المجالات الصناعية والطيران

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروسيا، لديهما الفرصة لتكملة بعضهما بعضا في المشاريع الصناعية، بما في ذلك في مجال الطيران. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T12:02+0000

2024-10-09T12:02+0000

2024-10-09T12:02+0000

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وقال الرئيس بوتين، خلال مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل تطوير تعاوننا في المجال الصناعي وفي مجال الزراعة... الفرص تُفتح الآن في مجال بناء وصناعة الطائرات... لدينا الفرصة للعمل معًا، وتكملة بعضنا بعضا، للتحرك في كل هذه المجالات وبعض المجالات الأخرى".ومنح الرئيس بوتين، الرئيس لوكاشينكو، أعلى جائزة دولة في روسيا الاتحادية وسام "القديس أندرو" للخدمات الخاصة في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروسيا.وقال لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة

https://sarabic.ae/20241008/بوتين-رابطة-الدول-المستقلة-تدعو-إلى-إنشاء-نظام-عالمي-عادل-مع-دور-مركزي-للأمم-المتحدة-1093552082.html

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