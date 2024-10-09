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بوتين: روسيا وبيلاروسيا يمكنهما تكملة بعضهما بعضا في المجالات الصناعية والطيران
بوتين: روسيا وبيلاروسيا يمكنهما تكملة بعضهما بعضا في المجالات الصناعية والطيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروسيا، لديهما الفرصة لتكملة بعضهما بعضا في المشاريع الصناعية، بما في ذلك في مجال الطيران. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T12:02+0000
2024-10-09T12:02+0000
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وقال الرئيس بوتين، خلال مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل تطوير تعاوننا في المجال الصناعي وفي مجال الزراعة... الفرص تُفتح الآن في مجال بناء وصناعة الطائرات... لدينا الفرصة للعمل معًا، وتكملة بعضنا بعضا، للتحرك في كل هذه المجالات وبعض المجالات الأخرى".ومنح الرئيس بوتين، الرئيس لوكاشينكو، أعلى جائزة دولة في روسيا الاتحادية وسام "القديس أندرو" للخدمات الخاصة في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروسيا.وقال لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".بوتين يعلن عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول رابطة الدول المستقلة
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

بوتين: روسيا وبيلاروسيا يمكنهما تكملة بعضهما بعضا في المجالات الصناعية والطيران

12:02 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروسيا، لديهما الفرصة لتكملة بعضهما بعضا في المشاريع الصناعية، بما في ذلك في مجال الطيران.
وقال الرئيس بوتين، خلال مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل تطوير تعاوننا في المجال الصناعي وفي مجال الزراعة... الفرص تُفتح الآن في مجال بناء وصناعة الطائرات... لدينا الفرصة للعمل معًا، وتكملة بعضنا بعضا، للتحرك في كل هذه المجالات وبعض المجالات الأخرى".

وأضاف: "نلتقي كثيرًا، لكن الديناميكيات لا تزال مهمة. أود أن أشير إلى أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية تتطور بأفضل طريقة ممكنة وبوتيرة جيدة".

ومنح الرئيس بوتين، الرئيس لوكاشينكو، أعلى جائزة دولة في روسيا الاتحادية وسام "القديس أندرو" للخدمات الخاصة في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
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وقال لوكاشينكو: "لقد وضع الغرب لنفسه خطة لخنقنا، أولاً وقبل كل شيء، في الاقتصاد والمالية، لكنها لم تنجح. لقد اعترفوا بأنفسهم بذلك بالفعل".
وبحسب لوكاشينكو، فإن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، اعتمدت على الحفاظ على ما لديها، وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "الأمر كان مفيدًا. واليوم نعمل معًا في العديد من المجالات وننتج سلعًا، وهي مطلوبة في روسيا، وتحتاج روسيا إلى السلع التي ننتجها من الزراعة إلى الإلكترونيات الدقيقة".
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