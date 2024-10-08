https://sarabic.ae/20241008/بوتين-رابطة-الدول-المستقلة-تدعو-إلى-إنشاء-نظام-عالمي-عادل-مع-دور-مركزي-للأمم-المتحدة-1093552082.html
بوتين: رابطة الدول المستقلة تدعو إلى إنشاء نظام عالمي عادل مع دور مركزي للأمم المتحدة
بوتين: رابطة الدول المستقلة تدعو إلى إنشاء نظام عالمي عادل مع دور مركزي للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T15:02+0000
2024-10-08T15:02+0000
2024-10-08T15:02+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
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وقال بوتين في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "في الوضع الصعب الحالي في العالم، من المهم للغاية أن تدعو جميع دول رابطة الدول المستقلة إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة".وأكد بوتين أن قادة رابطة الدول المستقلة ينسقون باستمرار المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، قائلا:وأوضح بوتين أن دول رابطة الدول المستقلة تبدي اهتماما متبادلا عميقا بثقافة وتقاليد بعضها بعضا.وأكد الرئيس الروسي أن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة ينمو بوتيرة جيدة والعلاقات التجارية المتبادلة تتعزز:وأضاف بوتين: "على سبيل المثال، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة 7.7 % خلال سبعة أشهر فقط، على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية".وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يعلن-عن-تحسن-ملحوظ-في-مؤشرات-الاقتصاد-الكلي-لدول-رابطة-الدول-المستقلة-1093549560.html
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روسيا, رابطة الدول المستقلة
روسيا, رابطة الدول المستقلة
بوتين: رابطة الدول المستقلة تدعو إلى إنشاء نظام عالمي عادل مع دور مركزي للأمم المتحدة
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة.
وقال بوتين في اجتماع موسع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة: "في الوضع الصعب الحالي في العالم، من المهم للغاية أن تدعو جميع دول رابطة الدول المستقلة إلى تشكيل نظام عالمي عادل قائم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا مع الدور المركزي للأمم المتحدة".
وأكد بوتين أن قادة رابطة الدول المستقلة ينسقون باستمرار المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، قائلا:
"نحن ننسق باستمرار مواقفنا بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، علاوة على ذلك، فإن نهجنا تجاهها يكون تقليديا متقاربا أو متطابقا تماما".
وأوضح بوتين أن دول رابطة الدول المستقلة تبدي اهتماما متبادلا عميقا بثقافة وتقاليد بعضها بعضا.
وقال: "إن التفاعل على المسار الإنساني يتطور بنجاح، والذي يقوم على الاهتمام المتبادل العميق لشعوب بلدينا بثقافة وتقاليد بعضهم بعضا".
وأكد الرئيس الروسي أن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة ينمو بوتيرة جيدة والعلاقات التجارية المتبادلة تتعزز:
"اليوم، تم الإشارة أكثر من مرة، إلى أنه في جميع أنحاء رابطة الدول المستقلة هناك ديناميكيات اقتصادية كلية واقتصادية إيجابية بشكل عام، الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الرابطة ينمو بوتيرة جيدة، وعلاقات التجارة والاستثمار المتبادلة تتعزز".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "على سبيل المثال، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة 7.7 % خلال سبعة أشهر فقط، على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية".
وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024
، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.
وفي وقت سابق، عقد الرئيس بوتين، اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.