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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241023/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيريبريانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1094062389.html
القوات الروسية تحرر بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:28+0000
2024-10-23T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/18/1072664149_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_2bb7a837a7cefe5eaa821af039d2fa5c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف عدد من الألوية الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيمينوفكا، وزفانوفكا، فاسيوكوفكا، وسيفيرسك، وداتشنوي، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء المشاة الآلي 56، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 800 عسكري، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات، ومدفعين عيار 155 ملم مصنوعين في بولندا، وتم تدمير عدد من المدافع، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، واللواءين الآليين 24 و32 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 12 في مناطق لينينسكوي وديميتروف ودزيرجينسك، وسوخوي يار وكوراخوفكا، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو450 عسكريًا، وتم تدمير عددا من المركبات والمدافع، بالإضافة إلى مستودع لتخزين الطائرات دون طيار.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق بوجوسلافكا، ولوزوفايا، وزيليني جاي، ونوفوبلاتونوفكا، وبودليمان، وبيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
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https://sarabic.ae/20241023/مقاتلون-من-القوات-الأوكرانية-يستسلمون-للجيش-الروسي-ويصرحون-بأنهم-غير-مستعدين-للموت-من-أجل-زيلينسكي-1094055856.html
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وأربعة-زوارق-مسيرة-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1094054343.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:28 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 23.10.2024)
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الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . MAKCEM BLENOV
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف عدد من الألوية الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيمينوفكا، وزفانوفكا، فاسيوكوفكا، وسيفيرسك، وداتشنوي، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء المشاة الآلي 56، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 800 عسكري، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات، ومدفعين عيار 155 ملم مصنوعين في بولندا، وتم تدمير عدد من المدافع، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.
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09:52 GMT
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تمكنت من تحرير بلدة نيكولايفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، واللواءين الآليين 24 و32 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 12 في مناطق لينينسكوي وديميتروف ودزيرجينسك، وسوخوي يار وكوراخوفكا، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو450 عسكريًا، وتم تدمير عددا من المركبات والمدافع، بالإضافة إلى مستودع لتخزين الطائرات دون طيار.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت اللواءين 57 و92 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي، وكوتوفكا، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
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06:12 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق بوجوسلافكا، ولوزوفايا، وزيليني جاي، ونوفوبلاتونوفكا، وبودليمان، وبيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 510 عسكريا، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات المدرعة، والمدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

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05:05 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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