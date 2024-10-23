https://sarabic.ae/20241023/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيريبريانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1094062389.html

القوات الروسية تحرر بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T09:28+0000

2024-10-23T09:28+0000

2024-10-23T10:01+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف عدد من الألوية الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيمينوفكا، وزفانوفكا، فاسيوكوفكا، وسيفيرسك، وداتشنوي، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين لوحدات من لواء المشاة الآلي 56، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 800 عسكري، وناقلة جند مدرعة، و10 مركبات، ومدفعين عيار 155 ملم مصنوعين في بولندا، وتم تدمير عدد من المدافع، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، واللواءين الآليين 24 و32 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية، ولواء الحرس الوطني 12 في مناطق لينينسكوي وديميتروف ودزيرجينسك، وسوخوي يار وكوراخوفكا، وشربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو450 عسكريًا، وتم تدمير عددا من المركبات والمدافع، بالإضافة إلى مستودع لتخزين الطائرات دون طيار.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، في مناطق بوجوسلافكا، ولوزوفايا، وزيليني جاي، ونوفوبلاتونوفكا، وبودليمان، وبيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو

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