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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوسادوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094029436.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T09:58+0000
2024-10-22T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوسادوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثلاثة ألوية أوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرنوف، وتورسكتو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وست سيارات، ومركبة قتالية لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم". وتم تدمير مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، قامت باستهداف عددا من الألوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت الألوية 23 و30 و31 و54 و56 و46 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك وبتروفسكوي، ومايسكوي، ونيكولايفكا، وبريدتشينو، ويانتارنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية غايغر 93 و100 و150 و68 والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و77 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 34095 طائرة دون طيار، 583 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18753 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1478 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 16.530 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.468 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
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https://sarabic.ae/20241021/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1094016221.html
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1093988020.html
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك-1093990502.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:58 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوسادوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثلاثة ألوية أوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرنوف، وتورسكتو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وست سيارات، ومركبة قتالية لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم". وتم تدمير مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
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وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، قامت باستهداف عددا من الألوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 80 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30". كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، ومستودع ذخيرة ميداني.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت الألوية 23 و30 و31 و54 و56 و46 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك وبتروفسكوي، ومايسكوي، ونيكولايفكا، وبريدتشينو، ويانتارنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أمس, 20:10 GMT
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية غايغر 93 و100 و150 و68 والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية.
وذكر بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.
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الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:16 GMT
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و77 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 34095 طائرة دون طيار، 583 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18753 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1478 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 16.530 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.468 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في كورسك
أمس, 10:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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