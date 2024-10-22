https://sarabic.ae/20241022/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوسادوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094029436.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T09:58+0000

2024-10-22T09:58+0000

2024-10-22T10:19+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوسادوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثلاثة ألوية أوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرنوف، وتورسكتو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وست سيارات، ومركبة قتالية لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم". وتم تدمير مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، قامت باستهداف عددا من الألوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت الألوية 23 و30 و31 و54 و56 و46 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك وبتروفسكوي، ومايسكوي، ونيكولايفكا، وبريدتشينو، ويانتارنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية غايغر 93 و100 و150 و68 والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و77 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 34095 طائرة دون طيار، 583 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18753 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1478 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 16.530 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.468 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا"وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو

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