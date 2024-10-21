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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1093988020.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية كبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة، وحسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T09:16+0000
2024-10-21T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، كوبيانسك، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا، نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريا ومركبتين وعددا من المدافع".وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقطة نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241019/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زوريانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093940530.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:16 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 21.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية كبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة، وحسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، كوبيانسك، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا، نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق متفرفة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين شنتهما القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 720 عسكريا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريا ومركبتين وعددا من المدافع".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 14 هجوما مضادا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين ومركبتي مشاة قتاليتين من طراز "برادلي"، وعددا من المدافع".

وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقطة نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة مسيرة".
سيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
19 أكتوبر, 09:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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