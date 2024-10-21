https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1093988020.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية كبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة، وحسنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T09:16+0000

2024-10-21T09:16+0000

2024-10-21T09:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، كوبيانسك، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا، نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريا ومركبتين وعددا من المدافع".وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ونقطة نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و52 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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