https://sarabic.ae/20241019/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زوريانويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093940530.html

القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T09:56+0000

2024-10-19T09:56+0000

2024-10-19T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 830 عسكريًا، ومركبتين ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف - إن".وتابع: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سوخيا بالكا وكراسنوارميسك وفوزدفيزينكا ودزيرجينسك وديميتروف وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 450 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و31 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241019/الدفاع-الروسية-إسقاط-16-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1093933861.html

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