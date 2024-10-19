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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241019/الدفاع-الروسية-إسقاط-16-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1093933861.html
الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T04:40+0000
2024-10-19T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-عدة-وتنفذ-36-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع--1093904732.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

04:40 GMT 19.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "تم تدمير واعتراض 16 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
القوات الروسية تدمر مدفع بلادين إم-109 الأمريكي الصنع في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدات عدة وتنفذ 36 ضربة مشتركة خلال أسبوع
أمس, 10:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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