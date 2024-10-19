https://sarabic.ae/20241019/الدفاع-الروسية-إسقاط-16-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1093933861.html
الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T04:40+0000
2024-10-19T04:40+0000
2024-10-19T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-عدة-وتنفذ-36-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع--1093904732.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "تم تدمير واعتراض 16 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.