https://sarabic.ae/20241021/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1094016221.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T20:10+0000
2024-10-21T20:10+0000
2024-10-21T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 21 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، من الساعة 20.30 إلى الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241021/مظليون-روس-يحيدون-جنودا-أوكرانيين-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1094013624.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية، في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 21 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، من الساعة 20.30 إلى الساعة 21.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي (الروسية) المناوبة دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.