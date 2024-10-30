https://sarabic.ae/20241030/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كروغلياكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1094312482.html
القوات الروسية تحرر بلدتي كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T09:10+0000
2024-10-30T09:10+0000
2024-10-30T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وصدت خمس هجمات مضادة. وفقدت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 410 عسكريين.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية أوكرانية في بتروبافلوفكا، وبيريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، ونادي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواءي الدفاع 3 و116 ومفرزتي الحدود الرابعة والخامسة التابعتين لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق شيستاكوفو، وفولشانسك وأودنوروبوفكا، وغوبتوفكا في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء 82 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وأربع مركبات، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".واستهدفت تجمعات القوى العاملة، والمعدات للواء الميكانيكي 114، ولواء الهجوم الجوي 95، واللواء 25 المحمول جوا، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية المشاة البحرية 38، 109 و 122، وألوية الدفاع الأرضي في برومين، روزوفكا، ليسوفكا، فيشنفوي، لينينسكوي ودروجبا، وألكساندروبول وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينهامقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدتي كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 30.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وصدت خمس هجمات مضادة. وفقدت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 410 عسكريين.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية أوكرانية في بتروبافلوفكا، وبيريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، ونادي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.
وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواءي الدفاع 3 و116 ومفرزتي الحدود الرابعة والخامسة التابعتين لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق شيستاكوفو، وفولشانسك وأودنوروبوفكا، وغوبتوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء 82 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا،
وأربع مركبات، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة حررت بلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت تجمعات القوى العاملة، والمعدات للواء الميكانيكي 114، ولواء الهجوم الجوي 95،
واللواء 25 المحمول جوا، ولواء غايغر 68 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية المشاة البحرية 38، 109 و 122، وألوية الدفاع الأرضي في برومين، روزوفكا، ليسوفكا، فيشنفوي، لينينسكوي ودروجبا، وألكساندروبول وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 515 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.