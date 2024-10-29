https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-400-عسكري-أوكراني-على-محور-كورسك-في-يوم-واحد-1094276883.html

القوات الروسية تحيد أكثر من 400 عسكري أوكراني على محور كورسك في يوم واحد

القوات الروسية تحيد أكثر من 400 عسكري أوكراني على محور كورسك في يوم واحد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، حيدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 400 عسكري أوكراني، ودمرت 16 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتان، على محور... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T11:14+0000

2024-10-29T11:14+0000

2024-10-29T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الثلاثاء: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 عسكري، وتم تدمير 16 عربة مدرعة، منها دبابتان وناقلتا جند، و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع مدافع، إحداها من طراز كراب بولندية الصنع، إضافة لمدفع هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومركبة إجلاء مصفحة و24 سيارة".وأردف البيان: "صدت مجموعة قوات "الشمال"، 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، على محور كورسك، وكبدتها خسائر في الأرواح بلغت 60 عسكريا بين قتيل وجريح".وأضاف البيان: "إجمالا، ومنذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، فقد العدو أكثر من 27950 عسكريا، و 179 دبابة، و 100 مركبة قتال مشاة، و 106 ناقلة جند مدرعة، و 1032 مركبة قتالية مدرعة، و 734 سيارة، و 240 مدفعا، و 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات أمريكية الصنع، وتسع منصات دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و58 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وثلاثة رادارات للدفاع الجوي، و24 وحدة هندسية وعسكرية، ومن المعدات الأخرى، منها 13 مركبة هندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر – 77"، بالإضافة إلى أربع مركبات للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-كاترينوفكا-وغورنياك-ودوبروفولي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1094273699.html

https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-على-محور-كورسك-وتدمر-7-مركبات-مدرعة-فيديو-1094269201.html

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روسيا, رصد عسكري