https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-على-محور-كورسك-وتدمر-7-مركبات-مدرعة-فيديو-1094269201.html

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود والتي تعمل ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت رتلاً من... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T07:57+0000

2024-10-29T07:57+0000

2024-10-29T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المواقع الروسية بإرسال رتل من العربات المدرعة، بما في ذلك دبابتين، إلى المعركة.وأضاف البيان، أن مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار قاموا برصد الرتل ونقلوا الإحداثيات إلى مركز القيادة.وقال قائد عسكري روسي ميداني يحمل إشارة النداء "مالوي": "إنهم يتوقعون (القوات الأوكرانية) منا دائمًا أن نسير باتجاههم على شكل أرتال، أي أنهم يبحثون دائمًا، والمسيرات دائما تحلق".وأضاف "مالوي": "في الحقيقة، أن خمسة عسكريين يمكنهم القضاء على عشرين من قواتهم، ونحن نقلل من عدد العدو".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك

https://sarabic.ae/20241029/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094263205.html

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