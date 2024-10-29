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لوح طيني يكشف عن موقع سفينة نوح... فيديو
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10:03 GMT
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-على-محور-كورسك-وتدمر-7-مركبات-مدرعة-فيديو-1094269201.html
القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو
القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود والتي تعمل ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت رتلاً من... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T07:57+0000
2024-10-29T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المواقع الروسية بإرسال رتل من العربات المدرعة، بما في ذلك دبابتين، إلى المعركة.وأضاف البيان، أن مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار قاموا برصد الرتل ونقلوا الإحداثيات إلى مركز القيادة.وقال قائد عسكري روسي ميداني يحمل إشارة النداء "مالوي": "إنهم يتوقعون (القوات الأوكرانية) منا دائمًا أن نسير باتجاههم على شكل أرتال، أي أنهم يبحثون دائمًا، والمسيرات دائما تحلق".وأضاف "مالوي": "في الحقيقة، أن خمسة عسكريين يمكنهم القضاء على عشرين من قواتهم، ونحن نقلل من عدد العدو".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
https://sarabic.ae/20241029/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094263205.html
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القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو

07:57 GMT 29.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود والتي تعمل ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت رتلاً من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وشنت هجوما مضادا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المواقع الروسية بإرسال رتل من العربات المدرعة، بما في ذلك دبابتين، إلى المعركة.
وأضاف البيان، أن مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار قاموا برصد الرتل ونقلوا الإحداثيات إلى مركز القيادة.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "عمل مشاة البحرية في مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية ومشغلي الطائرات دون طيار، وقضوا على العدو ونفذوا هجومًا مضادًا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".

وقالت الوزارة: "العدو لم يتمكن من الصمود أمام هجوم جنودنا وترك جرحاه وقتلاه في ساحة المعركة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر والمعدات التي قدمتها دول الناتو.

وقال قائد عسكري روسي ميداني يحمل إشارة النداء "مالوي": "إنهم يتوقعون (القوات الأوكرانية) منا دائمًا أن نسير باتجاههم على شكل أرتال، أي أنهم يبحثون دائمًا، والمسيرات دائما تحلق".
وأضاف "مالوي": "في الحقيقة، أن خمسة عسكريين يمكنهم القضاء على عشرين من قواتهم، ونحن نقلل من عدد العدو".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:22 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:04 GMT
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