القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محور كورسك وتدمر 7 مركبات مدرعة.. فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود والتي تعمل ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمرت رتلاً من المدرعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وشنت هجوما مضادا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المواقع الروسية بإرسال رتل من العربات المدرعة، بما في ذلك دبابتين، إلى المعركة.
وأضاف البيان، أن مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار قاموا برصد الرتل ونقلوا الإحداثيات إلى مركز القيادة.
وتابع بيان الدفاع الروسية: "عمل مشاة البحرية في مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية ومشغلي الطائرات دون طيار، وقضوا على العدو ونفذوا هجومًا مضادًا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".
📹دمرت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية رتلاً من المعدات العسكرية تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية يضم دبابتين في مقاطعة كورسك الحدودية. pic.twitter.com/XHdPfzKUoZ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 29, 2024
وقالت الوزارة: "العدو لم يتمكن من الصمود أمام هجوم جنودنا وترك جرحاه وقتلاه في ساحة المعركة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر والمعدات التي قدمتها دول الناتو.
وقال قائد عسكري روسي ميداني يحمل إشارة النداء "مالوي": "إنهم يتوقعون (القوات الأوكرانية) منا دائمًا أن نسير باتجاههم على شكل أرتال، أي أنهم يبحثون دائمًا، والمسيرات دائما تحلق".
وأضاف "مالوي": "في الحقيقة، أن خمسة عسكريين يمكنهم القضاء على عشرين من قواتهم، ونحن نقلل من عدد العدو".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.