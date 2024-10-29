https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو جديدة التقطت في مكان تصفية مجموعة من المخربين الأجانب الذين حاولوا اختراق مقاطعة بريانسك. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T07:41+0000
2024-10-29T07:41+0000
2024-10-29T07:41+0000
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ويظهر الفيديو أسلحة وذخائر ومعدات للمسلحين، وتم عرض جثث المرتزقة الذين تمت تصفيتهم، بالإضافة إلى علمين كنديين بجانبهم.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75 التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك الروسيةالأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, أخبار أوكرانيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو جديدة التقطت في مكان تصفية مجموعة من المخربين الأجانب الذين حاولوا اختراق مقاطعة بريانسك.
ويظهر الفيديو أسلحة وذخائر ومعدات للمسلحين، وتم عرض جثث المرتزقة الذين تمت تصفيتهم، بالإضافة إلى علمين كنديين بجانبهم.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.
وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.
بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75
التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.
يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب
خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.