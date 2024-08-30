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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-مرتزقة-كولومبيين-يشتبه-بمشاركتهم-في-القتال-إلى-جانب-قوات-كييف-1092224677.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مرتزقة اثنين من كولومبيا يشتبه بمشاركتهما في العمليات القتالية إلى جانب قوات كييف. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T08:09+0000
2024-08-30T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مرتزقة اثنين من جمهورية كولومبيا ميدينا أراندا خوسيه آرون، وأنتي ألكسندر، يشتبه بمشاركتهما في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240830/مظليون-روس-يقضون-على-مجموعة-استطلاع-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092223058.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف

08:09 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مرتزقة اثنين من كولومبيا يشتبه بمشاركتهما في العمليات القتالية إلى جانب قوات كييف.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مرتزقة اثنين من جمهورية كولومبيا ميدينا أراندا خوسيه آرون، وأنتي ألكسندر، يشتبه بمشاركتهما في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية".
وأضاف بيان جهاز الأمن: "أثناء التفتيش، تم العثور على المعتقلين وبحوزتهم وثائق تؤكد أعمالهم غير القانونية، بالإضافة إلى زي عسكري أوكراني عليه رموز الكتيبة الوطنية للقوات المسلحة الأوكرانية “كارباتيان سيش".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
07:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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