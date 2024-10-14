https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-الغرب-يواصل-دعم-أوكرانيا-ويشارك-في-الصراع-بشكل-مباشر-وغير-مباشر--1093754461.html
الكرملين: الغرب يواصل دعم أوكرانيا ويشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر
الكرملين: الغرب يواصل دعم أوكرانيا ويشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا ولا تزال متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T18:12+0000
2024-10-14T18:12+0000
2024-10-14T18:12+0000
روسيا
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وقال بيسكوف تعليقا على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني: "دعم أوكرانيا (من قبل الغرب) مستمر، وتواصل الدول فعليا مشاركتها غير المباشرة والمباشرة في هذا الصراع".وقال بيسكوف إن الدول الغربية تشعر بالقلق بعد أن أعلنت روسيا صراحة عن رد فعل محتمل على الدرجة المتزايدة بسرعة من التدخل الغربي في الصراع في أوكرانيا.وأضاف: "نعم، إنهم (الغرب) متخوفون، لأن الجانب الروسي صرح بوضوح بما قد يكون عليه رد فعلنا إزاء تورط الغرب المتزايد في الصراع".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى تصريح رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني برونو كال، حول قدرة روسيا على مهاجمة دول الناتو بحلول نهاية العقد: "روسيا تضمن أمنها الخاص، وروسيا تفعل كل ما هو ضروري لذلك ولديها كل الإمكانات اللازمة لذلك".بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدوليةوزير الخارجية المجري: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني نشوب صراع بين الحلف وروسيا
https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-روسيا-تفعل-كل-ما-هو-ضروري-لضمان-أمنها-1093735989.html
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روسيا, أخبار العالم الآن
الكرملين: الغرب يواصل دعم أوكرانيا ويشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا ولا تزال متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع.
وقال بيسكوف تعليقا على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني: "دعم أوكرانيا (من قبل الغرب) مستمر، وتواصل الدول فعليا مشاركتها غير المباشرة والمباشرة في هذا الصراع".
وأشار بيسكوف إلى أن خطاب الغرب في أوكرانيا لم يتغير.
وقال بيسكوف إن الدول الغربية تشعر بالقلق بعد أن أعلنت روسيا صراحة عن رد فعل محتمل على الدرجة المتزايدة بسرعة من التدخل الغربي في الصراع في أوكرانيا.
وأضاف: "نعم، إنهم (الغرب) متخوفون، لأن الجانب الروسي صرح بوضوح بما قد يكون عليه رد فعلنا إزاء تورط الغرب المتزايد في الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانات اللازمة لذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى تصريح رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني برونو كال، حول قدرة روسيا على مهاجمة دول الناتو بحلول نهاية العقد:
"روسيا تضمن أمنها الخاص، وروسيا تفعل كل ما هو ضروري لذلك ولديها كل الإمكانات اللازمة لذلك".