https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-الغرب-يواصل-دعم-أوكرانيا-ويشارك-في-الصراع-بشكل-مباشر-وغير-مباشر--1093754461.html

الكرملين: الغرب يواصل دعم أوكرانيا ويشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر

الكرملين: الغرب يواصل دعم أوكرانيا ويشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تواصل دعم أوكرانيا ولا تزال متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T18:12+0000

2024-10-14T18:12+0000

2024-10-14T18:12+0000

روسيا

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وقال بيسكوف تعليقا على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني: "دعم أوكرانيا (من قبل الغرب) مستمر، وتواصل الدول فعليا مشاركتها غير المباشرة والمباشرة في هذا الصراع".وقال بيسكوف إن الدول الغربية تشعر بالقلق بعد أن أعلنت روسيا صراحة عن رد فعل محتمل على الدرجة المتزايدة بسرعة من التدخل الغربي في الصراع في أوكرانيا.وأضاف: "نعم، إنهم (الغرب) متخوفون، لأن الجانب الروسي صرح بوضوح بما قد يكون عليه رد فعلنا إزاء تورط الغرب المتزايد في الصراع".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى تصريح رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني برونو كال، حول قدرة روسيا على مهاجمة دول الناتو بحلول نهاية العقد: "روسيا تضمن أمنها الخاص، وروسيا تفعل كل ما هو ضروري لذلك ولديها كل الإمكانات اللازمة لذلك".بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدوليةوزير الخارجية المجري: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني نشوب صراع بين الحلف وروسيا

https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-روسيا-تفعل-كل-ما-هو-ضروري-لضمان-أمنها-1093735989.html

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