https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-روسيا-تفعل-كل-ما-هو-ضروري-لضمان-أمنها-1093735989.html

الكرملين: روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها

الكرملين: روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانات اللازمة لذلك. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

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العالم

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى تصريح رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني برونو كال، حول قدرة روسيا على مهاجمة دول الناتو بحلول نهاية العقد:وأضاف: "القول هنا إن القوات المسلحة الروسية هي التي تشكل خطراً على أي شخص هو أمر خاطئ تماماً وغير منطقي، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع مسار التاريخ بأكمله، والذي أدى إلى المواجهة التي نعيشها جميعاً الآن معا".واجاب بيسكوف، رداً على سؤال حول الانقلاب في المحادثات مع الولايات المتحدة وتقويض العلاقات بسبب مخاطر استخدام الأسلحة النووية: "روسيا تعتبر مثل هذه الاتصالات ضرورية، ولا يمكن تأجيلها، ولكن يجب أن ننظر في جميع القضايا الأمنية بطريقة شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي".وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عما إذا كانوا يراقبون إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية "ستار شيب": "يبقى الفضاء هو المجال الوحيد الذي لا يزال التعاون فيه بين وكالتي الفضاء - روسيا والولايات المتحدة، قائماً بشكل لا يمكن تصوره. نحن نتابع الأخبار، وكيف يتطور برنامج الفضاء الأمريكي".بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدوليةوزير الخارجية المجري: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعني نشوب صراع بين الحلف وروسيا

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العالم, روسيا