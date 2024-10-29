القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-كاترينوفكا-وغورنياك-ودوبروفولي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1094273699.html
القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T09:23+0000
2024-10-29T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_403870555c68dc8bb5d118f852d9d8ee.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحرير بلدة غورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم استهداف الألوية 24، 59، 68، 25، 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، وتاراسوفكا، وكراسنوي، وسيليدوفو، ونوفوألكسيفكا، وفوزنيسينكا، وليسوفكا ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 500 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، ومركبتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم.واستهدفت لواءي المشاة 72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 123 في مناطق أوسبينوفكا، وماكسيموفكا، ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 125 عسكريًا، وثماني مركبات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات ألوية الهجوم الجوي 24، 33، 54، 110، 79، 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وماركوفو، وستوبوتشكي، وستيبانوفكا، وإلينكا، وتشاسوف يار وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 985 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وعربة قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين، ومنصة لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت الألوية الآلية 14 و30 و43 و44 و60 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا، بوروفسكايا أندريفكا، سينكوفو، لوزوفايا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينهامقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
https://sarabic.ae/20241029/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094263329.html
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094239517.html
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسوكورينو--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094233617.html
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-مواقعها-قرب-تشاسوف-يار-1094230933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cec583f1eaf56e373918e8f3081ddae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:23 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحرير بلدة غورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم استهداف الألوية 24، 59، 68، 25، 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، وتاراسوفكا، وكراسنوي، وسيليدوفو، ونوفوألكسيفكا، وفوزنيسينكا، وليسوفكا ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 500 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، ومركبتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
05:08 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة دوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت لواءي المشاة 72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 123 في مناطق أوسبينوفكا، وماكسيموفكا، ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 125 عسكريًا، وثماني مركبات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة.
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك
أمس, 11:09 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحررت بلدة كاترينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات ألوية الهجوم الجوي 24، 33، 54، 110، 79، 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وماركوفو، وستوبوتشكي، وستيبانوفكا، وإلينكا، وتشاسوف يار وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 985 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وعربة قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين، ومنصة لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:12 GMT

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت عددا من الألوية في مناطق فولشانسك، وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت الألوية الآلية 14 و30 و43 و44 و60 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا، بوروفسكايا أندريفكا، سينكوفو، لوزوفايا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
أمس, 07:47 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينها
مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала