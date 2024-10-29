https://sarabic.ae/20241029/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-كاترينوفكا-وغورنياك-ودوبروفولي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1094273699.html

القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T09:23+0000

2024-10-29T09:23+0000

2024-10-29T09:51+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحرير بلدة غورنياك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم استهداف الألوية 24، 59، 68، 25، 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، وتاراسوفكا، وكراسنوي، وسيليدوفو، ونوفوألكسيفكا، وفوزنيسينكا، وليسوفكا ولينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 500 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، ومركبتين، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز"دي-30" عيار 122 ملم.واستهدفت لواءي المشاة 72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 123 في مناطق أوسبينوفكا، وماكسيموفكا، ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 125 عسكريًا، وثماني مركبات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات ألوية الهجوم الجوي 24، 33، 54، 110، 79، 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وماركوفو، وستوبوتشكي، وستيبانوفكا، وإلينكا، وتشاسوف يار وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 985 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وعربة قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين، ومنصة لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت الألوية الآلية 14 و30 و43 و44 و60 و63 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا، بوروفسكايا أندريفكا، سينكوفو، لوزوفايا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينهامقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي

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