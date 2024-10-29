https://sarabic.ae/20241029/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094263329.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك والبحر... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T05:08+0000
2024-10-29T05:08+0000
2024-10-29T05:08+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات دون طيار أوكرانية. اثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق البحر الأسود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241028/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094225387.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك والبحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات دون طيار أوكرانية. اثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.