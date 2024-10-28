https://sarabic.ae/20241028/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-21-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094225387.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T04:57+0000
2024-10-28T04:57+0000
2024-10-28T04:57+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 21 طائرة أوكرانية دون طيار، وتم اعتراض 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241027/الدفاع-الروسية-تدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1094207840.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 21 طائرة أوكرانية دون طيار، وتم اعتراض 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.