https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسوكورينو--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094233617.html

القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T09:12+0000

2024-10-28T09:12+0000

2024-10-28T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة تسوكورينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات اللواء الميكانيكي 24، ولواء مشاة البحرية 142، ولواء الهجوم الجوي 5، ولواء الدفاع المحلي 241، في مناطق بلدات ديميتروف وألكساندر كالينوفو وبرافدوفكا وفيشنيفو، بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 11 هجمة مضادة".وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 520 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 152 مم من طراز "مستابي" ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعين من طراز"دي-30" عيار 122 مم. كما تم تدمير منظومة رادار تكتيكية إسرائيلية الصنع من طراز "İeMHR".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 105 عسكريين وعددًا من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 570 عسكريًا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 570 عسكريًا، ومركبتين مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة وست شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع الميدانية".وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات فولتشانسك وغوبتوفكا وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.أضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 665 عسكرياً، وعدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى تصدي قوات مجموعة "الجنوب" لثلاثة هجمات مضادة من المجموعات الهجومية للعدو.وعلى محور خيرسون، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" الروسية، بلغت نحو 60 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها

https://sarabic.ae/20241028/القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-مواقعها-قرب-تشاسوف-يار-1094230933.html

https://sarabic.ae/20241028/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094225251.html

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