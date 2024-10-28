القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:12 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 28.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة تسوكورينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات اللواء الميكانيكي 24، ولواء مشاة البحرية 142، ولواء الهجوم الجوي 5، ولواء الدفاع المحلي 241، في مناطق بلدات ديميتروف وألكساندر كالينوفو وبرافدوفكا وفيشنيفو، بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 11 هجمة مضادة".
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 520 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 152 مم من طراز "مستابي" ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفعين من طراز"دي-30" عيار 122 مم. كما تم تدمير منظومة رادار تكتيكية إسرائيلية الصنع من طراز "İeMHR".
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 105 عسكريين وعددًا من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 105 عسكريين، و7 سيارات، ومدفعا ذاتي الحركة "سيزار" عيار 155 ملم فرنسي الصنع، ومدفع هاوتزر "ام198" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية مضادة للبطاريات "إي إن/تي بي كيو-37" أميركية الصنع.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 570 عسكريًا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 570 عسكريًا، ومركبتين مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة وست شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع الميدانية".
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات فولتشانسك وغوبتوفكا وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وأكدت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور بلغت ما يصل إلى 115 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وأربع مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 152 مم ومدفع هاوتزر من عيار 122 مم من طراز "دي-30".
أضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية عززت مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 665 عسكرياً، وعدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى تصدي قوات مجموعة "الجنوب" لثلاثة هجمات مضادة من المجموعات الهجومية للعدو.
وذكر بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.
وعلى محور خيرسون، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" الروسية، بلغت نحو 60 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى 120 طائرة دون طيارة تابعة للقوات المسحلة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها