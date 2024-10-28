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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-مواقعها-قرب-تشاسوف-يار-1094230933.html
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
قام طاقم الطائرات دون طيار التابع للواء "سيفير - في" التابع لفيلق المتطوعين، الذي يعمل كجزء من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بضرب تحصينات القوات المسلحة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T07:47+0000
2024-10-28T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال أحد مقاتلي اللواء لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار بتدمير المعقل، حيث ضربت طائرات اللواء المسيرة الموقع، مخلفة حريقا، أعقبه فرار العدو خلال بضع دقائق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إزمايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094204880.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار

07:47 GMT 28.10.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik
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قام طاقم الطائرات دون طيار التابع للواء "سيفير - في" التابع لفيلق المتطوعين، الذي يعمل كجزء من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بضرب تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشاسوف يار (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، مما أجبر القوات الأوكرانية على التخلي عن مواقعها.
وقال أحد مقاتلي اللواء لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار بتدمير المعقل، حيث ضربت طائرات اللواء المسيرة الموقع، مخلفة حريقا، أعقبه فرار العدو خلال بضع دقائق".
وتقع مدينة تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة إزمايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:36 GMT
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