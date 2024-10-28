https://sarabic.ae/20241028/القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-مواقعها-قرب-تشاسوف-يار-1094230933.html
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
قام طاقم الطائرات دون طيار التابع للواء "سيفير - في" التابع لفيلق المتطوعين، الذي يعمل كجزء من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بضرب تحصينات القوات المسلحة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T07:47+0000
2024-10-28T07:47+0000
2024-10-28T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال أحد مقاتلي اللواء لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار بتدمير المعقل، حيث ضربت طائرات اللواء المسيرة الموقع، مخلفة حريقا، أعقبه فرار العدو خلال بضع دقائق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-إزمايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094204880.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها قرب تشاسوف يار
قام طاقم الطائرات دون طيار التابع للواء "سيفير - في" التابع لفيلق المتطوعين، الذي يعمل كجزء من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بضرب تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشاسوف يار (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، مما أجبر القوات الأوكرانية على التخلي عن مواقعها.
وقال أحد مقاتلي اللواء لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار بتدمير المعقل، حيث ضربت طائرات اللواء المسيرة الموقع، مخلفة حريقا، أعقبه فرار العدو خلال بضع دقائق".
وتقع مدينة تشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تربو على ارتفاع عال، مما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.