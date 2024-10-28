https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-جسيمة-في-مقاطعة-كورسك---1094239517.html

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T11:09+0000

2024-10-28T11:09+0000

2024-10-28T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 80 عسكريا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير 3 مركبات قتالية و4 سيارات واستسلم 3 عسكريين ".وأضاف البيان أن سلاح الجو ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات من الألوية الأوكرانية في مناطق ألكسندريا، وغوغوليفكا، وجيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وقوزاق لوكنيا، وكولماكوف، وكروغلينكو، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، نيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وأوليشنيا، وبليخوفو، وبرافدا، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وسودجا، وتشيركاسي بوريشنوي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 350 عسكرياً، و7 مركبات قتالية مصفحة، من بينها عربة مشاة قتالية، و6 عربات قتاية مصفحة، وكذلك 7مدافع، من بينها 5 مدافع ذاتية الحركة "بالادين"، و3 مدافع هاون، ومركبة قيادة، و17 سيارة، وأسر 3 عساكر من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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