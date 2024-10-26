https://sarabic.ae/20241026/مشاهد-لـسو-34-روسية-وهي-تشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو---1094190210.html

مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو

مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربات مباشرة على مواقع عسكرية تابعة لقوات كييف، ما أدى إلى تحييد وحدات مقاتلة أوكرانية... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T14:36+0000

2024-10-26T14:36+0000

2024-10-26T14:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة قيام مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف مواقع عسكرية أوكرانية، ما أدى إلى تحييد وحدات مقاتلة أوكرانية وتدمير معقل أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تصدت لهجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية واستهدفت تشكيلات 9 ألوية هجومية أوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك في مناطق ألكسيفكا وباسوفكا وفلاديميروفكا وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا".وتابعت: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريًا، وتم تدمير 14 مركبة مدرعة، وتدمير راجمتي صواريخ مع الذخيرة، واستسلم 8 أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-ويأسر-عددا-من-جنودها-1094182674.html

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روسيا, رصد عسكري