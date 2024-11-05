https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يعد-بتحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094489899.html
بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T05:47+0000
2024-11-05T05:47+0000
2024-11-05T05:47+0000
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فلاديمير بوتين
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وأكد بوتين خلال لقائه مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني من مقاطعة كورسك بعد مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي، أنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.وأضاف بوتين: "الآن، عندما نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة لكم أيضًا".وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.هذا وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.وتحتفل روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديون من موسكو، عام 1612.القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضيةالقوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد بوتين خلال لقائه مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني من مقاطعة كورسك بعد مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي، أنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.
وأضاف بوتين: "الآن، عندما نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة لكم أيضًا".
وتحدث الناشطون عن أنشطتهم ونوع المساعدة الإنسانية التي يقدمونها في مقاطعة كورسك. وقال بوتين مشددا: "سوف نقوم بتطهير المنطقة".
وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.
هذا وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
بوضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.
وتحتفل روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بيوم الوحدة الوطنية
تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديون من موسكو، عام 1612.