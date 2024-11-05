بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T05:47+0000
2024-11-05T05:47+0000
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فلاديمير بوتين
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وأكد بوتين خلال لقائه مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني من مقاطعة كورسك بعد مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي، أنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.وأضاف بوتين: "الآن، عندما نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة لكم أيضًا".وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.هذا وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.وتحتفل روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديون من موسكو، عام 1612.القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضيةالقوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين

بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية

05:47 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد بوتين خلال لقائه مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني من مقاطعة كورسك بعد مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي، أنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.
وأضاف بوتين: "الآن، عندما نقوم بتطهير الأراضي من العدو، سيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة لكم أيضًا".
وتحدث الناشطون عن أنشطتهم ونوع المساعدة الإنسانية التي يقدمونها في مقاطعة كورسك. وقال بوتين مشددا: "سوف نقوم بتطهير المنطقة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
25 أكتوبر, 17:03 GMT
وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.
هذا وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.
وتحتفل روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بيوم الوحدة الوطنية تكريمًا لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طُرد على إثرها الغزاة البولنديون من موسكو، عام 1612.
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الروسية تستهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتأسر عددا من المقاتلين
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