https://sarabic.ae/20241025/بوتين-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فقدت-السيطرة-على-وحداتها-المحاصرة-في-مقاطعة-كورسك-1094147295.html
بوتين: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على وحداتها المحاصرة في مقاطعة كورسك
بوتين: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على وحداتها المحاصرة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في مقاطعة كورسك، لا تدرك حتى أنها محاصرة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T07:01+0000
2024-10-25T07:01+0000
2024-10-25T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093924407_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36793004b1ceffeb2b4c5aa0de2b8d22.jpg
وقال بوتين لقناة "روسيا" التلفزيونية: "في الوقت الحالي، يقومون (جنود القوات المسحلة الأوكرانية) بمحاولات لفك الحصار عنهم. الأشخاص المحاصرون لا يفهمون حقًا أنهم محاصرون".ويوم أمس قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس+" السادسة عشر: "جزء من وحدات الجيش الأوكراني التي غزت مقاطعة كورسك محاصرة، مطوقة، وهي عبارة عن نحو ألفي شخص. وتجري محاولات لتحرير هذه المجموعة من الخارج، دون نجاح حتى الآن. لقد بدأ الجيش الروسي في القضاء على هذه المجموعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكيمظليون روس يحيدون جنودا أوكرانيين في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20241015/القوات-الروسية-تسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-وطائرات-تكتيكية-تستهدف-129-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-1093774305.html
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روسيا
بوتين: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على وحداتها المحاصرة في مقاطعة كورسك
07:01 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 07:28 GMT 25.10.2024)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في مقاطعة كورسك، لا تدرك حتى أنها محاصرة.
وقال بوتين لقناة "روسيا" التلفزيونية: "في الوقت الحالي، يقومون (جنود القوات المسحلة الأوكرانية) بمحاولات لفك الحصار عنهم. الأشخاص المحاصرون لا يفهمون حقًا أنهم محاصرون".
ويوم أمس قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس+" السادسة عشر: "جزء من وحدات الجيش الأوكراني التي غزت مقاطعة كورسك محاصرة، مطوقة، وهي عبارة عن نحو ألفي شخص. وتجري محاولات لتحرير هذه المجموعة من الخارج، دون نجاح حتى الآن. لقد بدأ الجيش الروسي في القضاء على هذه المجموعة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.