https://sarabic.ae/20241028/باحث-في-الشأن-الروسي-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وتحذير-بوتين-جدي-1094250964.html

باحث في الشأن الروسي: لا يمكن هزيمة روسيا وتحذير بوتين جدي

باحث في الشأن الروسي: لا يمكن هزيمة روسيا وتحذير بوتين جدي

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور إسكندر الكفوري، الباحث في الشأن الروسي، أنه "لا يمكن لروسيا أن تنهزم في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ "التاريخ يشهد... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T15:20+0000

2024-10-28T15:20+0000

2024-10-28T15:20+0000

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأوضح الكفوري أنّ هناك "لعنة تُسمى لعنة كورسك"، حيث كانت تلك المنطقة نقطة تحول في المعركة بين روسيا وألمانيا، والتاريخ يعيد نفسه اليوم، في النزاع الذي خاضه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون، والذي أثبت فشله ودمر القوات الأوكرانية بشكل كامل". وكشف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك أكثر من 2000 جندي ألماني استسلموا وهربوا من تلك المنطقة".وأضاف الكفوري أنّ "قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "الوضع بات كارثياً بالنسبة لهم، إلى جانب الانهيار الكبير في الروح المعنوية". واعتبر أنّ "البث المباشر من زيلينسكي، الذي يتوسل الدعم الغربي، هو تعبير عن هذا الوضع المتدهور".كما أكد الكفوري أنّ "تهديدات بوتين جدية، وأن هناك تلازما بين السياسة والعسكرية".ورأى أنّ "هذه التهديدات تأتي كردود سياسية تهدف إلى لجم العمليات العسكرية الغربية"، مشدداً على أن "روسيا قادرة على الرد، وأن هناك تحذيرات واضحة من الإعلام الغربي بشأن تداعيات تزويد أوكرانيا بأسلحة قد تؤذي المدنيين".وفي ختام تصريحاته، تحدث الكفوري عن المرحلة المفصلية التي تمر بها السياسة الأمريكية، محذراً من أنّ "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتخذ خطوات متهورة قبيل الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات، قد يتجاهل أوكرانيا تماماً، لا سيما وأنه رجل أعمال لن يقدم المال دون مقابل، مما قد يؤدي إلى تصعيد قبل تسليم الحكم له".

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