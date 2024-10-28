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لقاء سبوتنيك
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
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ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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https://sarabic.ae/20241028/باحث-في-الشأن-الروسي-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وتحذير-بوتين-جدي-1094250964.html
باحث في الشأن الروسي: لا يمكن هزيمة روسيا وتحذير بوتين جدي
باحث في الشأن الروسي: لا يمكن هزيمة روسيا وتحذير بوتين جدي
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور إسكندر الكفوري، الباحث في الشأن الروسي، أنه "لا يمكن لروسيا أن تنهزم في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ "التاريخ يشهد... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T15:20+0000
2024-10-28T15:20+0000
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأوضح الكفوري أنّ هناك "لعنة تُسمى لعنة كورسك"، حيث كانت تلك المنطقة نقطة تحول في المعركة بين روسيا وألمانيا، والتاريخ يعيد نفسه اليوم، في النزاع الذي خاضه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون، والذي أثبت فشله ودمر القوات الأوكرانية بشكل كامل". وكشف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك أكثر من 2000 جندي ألماني استسلموا وهربوا من تلك المنطقة".وأضاف الكفوري أنّ "قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "الوضع بات كارثياً بالنسبة لهم، إلى جانب الانهيار الكبير في الروح المعنوية". واعتبر أنّ "البث المباشر من زيلينسكي، الذي يتوسل الدعم الغربي، هو تعبير عن هذا الوضع المتدهور".كما أكد الكفوري أنّ "تهديدات بوتين جدية، وأن هناك تلازما بين السياسة والعسكرية".ورأى أنّ "هذه التهديدات تأتي كردود سياسية تهدف إلى لجم العمليات العسكرية الغربية"، مشدداً على أن "روسيا قادرة على الرد، وأن هناك تحذيرات واضحة من الإعلام الغربي بشأن تداعيات تزويد أوكرانيا بأسلحة قد تؤذي المدنيين".وفي ختام تصريحاته، تحدث الكفوري عن المرحلة المفصلية التي تمر بها السياسة الأمريكية، محذراً من أنّ "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتخذ خطوات متهورة قبيل الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات، قد يتجاهل أوكرانيا تماماً، لا سيما وأنه رجل أعمال لن يقدم المال دون مقابل، مما قد يؤدي إلى تصعيد قبل تسليم الحكم له".
https://sarabic.ae/20241028/فاب-3000-روسية-تنسف-مركز-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-فيديو-1094243289.html
https://sarabic.ae/20241024/موسكو-اتفاقية-الشراكة-بين-روسيا-الاتحادية-وكوريا-الديمقراطية-ذات-طبيعة-دفاعية-----1094105236.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا
تقارير سبوتنيك, روسيا

باحث في الشأن الروسي: لا يمكن هزيمة روسيا وتحذير بوتين جدي

15:20 GMT 28.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أكد الدكتور إسكندر الكفوري، الباحث في الشأن الروسي، أنه "لا يمكن لروسيا أن تنهزم في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ "التاريخ يشهد على ذلك".
وأوضح الكفوري أنّ هناك "لعنة تُسمى لعنة كورسك"، حيث كانت تلك المنطقة نقطة تحول في المعركة بين روسيا وألمانيا، والتاريخ يعيد نفسه اليوم، في النزاع الذي خاضه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون، والذي أثبت فشله ودمر القوات الأوكرانية بشكل كامل".
وكشف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هناك أكثر من 2000 جندي ألماني استسلموا وهربوا من تلك المنطقة".
وأضاف الكفوري أنّ "قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "الوضع بات كارثياً بالنسبة لهم، إلى جانب الانهيار الكبير في الروح المعنوية".
النوعية غير المألوفة للجنود الذين تم القبض عليهم، والتي تشير إلى أنهم من أعمار متقدمة، تعكس نقصاً في الشباب المتاح للقتال.
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:48 GMT

وعن دور حلف الناتو، استبعد الكفوري أن "يسمح باستخدام السلاح البعيد المدى لضرب روسيا، خاصة بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تعني وجود تهديدات كبيرة بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة قد تستهدف المدنيين".

واعتبر أنّ "البث المباشر من زيلينسكي، الذي يتوسل الدعم الغربي، هو تعبير عن هذا الوضع المتدهور".
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
موسكو: اتفاقية الشراكة بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية ذات طبيعة دفاعية
24 أكتوبر, 07:57 GMT

وأضاف: "الترويج لوجود قوات من كوريا الشمالية على الجبهة هو محاولة لاستعطاف الغرب لتقديم أسلحة فتاكة"، مؤكداً أنّ "الغرب يدرك تماماً أن روسيا لا تحذر عن عبث، فهي دولة عظمى تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة لم تُستخدم بالكامل بعد، وأن أي استخدام لمثل هذه الإمكانيات سيكون ضد الغرب".

كما أكد الكفوري أنّ "تهديدات بوتين جدية، وأن هناك تلازما بين السياسة والعسكرية".
ورأى أنّ "هذه التهديدات تأتي كردود سياسية تهدف إلى لجم العمليات العسكرية الغربية"، مشدداً على أن "روسيا قادرة على الرد، وأن هناك تحذيرات واضحة من الإعلام الغربي بشأن تداعيات تزويد أوكرانيا بأسلحة قد تؤذي المدنيين".
وفي ختام تصريحاته، تحدث الكفوري عن المرحلة المفصلية التي تمر بها السياسة الأمريكية، محذراً من أنّ "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتخذ خطوات متهورة قبيل الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات، قد يتجاهل أوكرانيا تماماً، لا سيما وأنه رجل أعمال لن يقدم المال دون مقابل، مما قد يؤدي إلى تصعيد قبل تسليم الحكم له".
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