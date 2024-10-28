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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241028/فاب-3000-روسية-تنسف-مركز-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-فيديو-1094243289.html
"فاب-3000" روسية تنسف مركز انتشار للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو
"فاب-3000" روسية تنسف مركز انتشار للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية بالقرب من فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T12:48+0000
2024-10-28T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأنشطة الاستطلاعية للقوات المسلحة الروسية، تم الكشف عن نقطة انتشار مؤقتة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف".وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الضربة كانت هيئة أركان إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المكان المستهدف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسوكورينو--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094233617.html
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روسيا

"فاب-3000" روسية تنسف مركز انتشار للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو

12:48 GMT 28.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية بالقرب من فولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأنشطة الاستطلاعية للقوات المسلحة الروسية، تم الكشف عن نقطة انتشار مؤقتة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف".

وأضافت الوزارة أنه قد تم نقل إحداثيات الهدف إلى طياري القوات المسلحة الروسية، الذين قاموا بإصابة الهدف بدقة بواسطة قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، وتم تدمير نقطة تمركز العدو.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الضربة كانت هيئة أركان إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المكان المستهدف.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:12 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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