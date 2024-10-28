"فاب-3000" روسية تنسف مركز انتشار للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية بالقرب من فولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأنشطة الاستطلاعية للقوات المسلحة الروسية، تم الكشف عن نقطة انتشار مؤقتة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة أنه قد تم نقل إحداثيات الهدف إلى طياري القوات المسلحة الروسية، الذين قاموا بإصابة الهدف بدقة بواسطة قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة، وتم تدمير نقطة تمركز العدو.
📹الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لقيام وحدات روسية بتدمير مركز النشر المؤقت الأوكراني بالقرب من بلدة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف بوساطة قنابل "فاب-3000" pic.twitter.com/GPduLX7c88— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 28, 2024
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الضربة كانت هيئة أركان إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المكان المستهدف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.