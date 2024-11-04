https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-بأكثر-من-350-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1094469386.html

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T10:36+0000

2024-11-04T10:36+0000

2024-11-04T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية 21، 22، 41 و115 و17 و82 و95 و36 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو، دارينو، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن طيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني، في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.وذكر بيان وزارة الدفاع أن القوات الجوية والصاروخية استهدفت عددا من الألوية في مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريا، وأربع دبابات، وأربع مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وناقلة جنود مدرعة، و15 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن أربع قطع مدفعية، وقذيفتي هاون ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا"، و 23 مركبة، ووحدة هندسية واحدة.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياقوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة

https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html

https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري