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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-بأكثر-من-350-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1094469386.html
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:36+0000
2024-11-04T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية 21، 22، 41 و115 و17 و82 و95 و36 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو، دارينو، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن طيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني، في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.وذكر بيان وزارة الدفاع أن القوات الجوية والصاروخية استهدفت عددا من الألوية في مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريا، وأربع دبابات، وأربع مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وناقلة جنود مدرعة، و15 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن أربع قطع مدفعية، وقذيفتي هاون ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا"، و 23 مركبة، ووحدة هندسية واحدة.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياقوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر بأكثر من 350 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

10:36 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 10:50 GMT 04.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 350 عسكريا، وتم تدمير أربع دبابات في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت الألوية 21، 22، 41 و115 و17 و82 و95 و36 و112 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو، وليونيدوفو، ونيكولايفو، دارينو، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت سيارتان.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن طيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الآلية 21 و22 و41 و47 و61، ولواءي الهجوم الجوي 80 و95، واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 17 للحرس الوطني، في مناطق بوغدانوفكا، بونداريفكا، غيفو، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، كولماكوف، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
09:33 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع أن القوات الجوية والصاروخية استهدفت عددا من الألوية في مقاطعة سومي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريا، وأربع دبابات، وأربع مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وناقلة جنود مدرعة، و15 مركبة قتالية مدرعة، فضلا عن أربع قطع مدفعية، وقذيفتي هاون ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "أوسا"، و 23 مركبة، ووحدة هندسية واحدة.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 29600 عسكري، 184 دبابة، 106 عربة قتال مشاة، 107 ناقلة جند مدرعة، 1078 مركبة قتالية مدرعة، 808 سيارات، 259 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "إم إل أر أس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 قاذفة مضادة للطائرات، وسبع مركبات نقل وتحميل، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة إزالة الألغام الهندسية، ووحدة إزالة الألغام "يو أر-77".
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
09:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكريا
قوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
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