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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T09:16+0000
2024-11-04T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات الألوية 71 و95 و113 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق فولشانسك، وليبتسي وأودي، وأودنوروبوفكا، في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و60 و630 و92 و3 و115 و125 من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوروفسكايا أندريفكا، وبيرشورافنيفو، وكوفشاروفكا، وسينكوفو، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية وتم تدمير عدد من المدافع، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت عددا من الألوية في مناطق كونستانتينوفكا، وبريدتشينو، ومينكوفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو، ودالني، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 490 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

09:16 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 04.11.2024)
© Sputnik . Kyrill Norton / الانتقال إلى بنك الصورآليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Kyrill Norton
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات الألوية 71 و95 و113 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني في مناطق فولشانسك، وليبتسي وأودي، وأودنوروبوفكا، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية ومعدات الألوية الهجومية الآلية 43 و60 و630 و92 و3 و115 و125 من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوروفسكايا أندريفكا، وبيرشورافنيفو، وكوفشاروفكا، وسينكوفو، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية وتم تدمير عدد من المدافع، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت عددا من الألوية في مناطق كونستانتينوفكا، وبريدتشينو، ومينكوفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو، ودالني، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 490 عسكري، ومركبة قتال مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع.
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