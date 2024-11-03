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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-يحمل-رتلا-عسكريا-مؤللا-و140-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1094443787.html
القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دمّر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، قطارا يحمل أرتالا من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:39+0000
2024-11-03T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الأحد، إن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت محطة رادار مضادة للبطارية من طراز تي بي كيو 37 أمريكية الصنع، واستهدفت قطارا محملا بأرتال المركبات المدرعة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التحميل".وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق بتحسين تموضعها على طول خطوط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوسبينوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا، ورازدولنوي، وماكاروفكا وأوستروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة لألوية أوكرانية، في مناطق نيكوبول دنيبروبتروفسك وبوناتوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونيستريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومستودع ذخيرة".وختم اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35216 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19031 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، و17.245 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.956 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيشنيفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-الروسية-1094443657.html
https://sarabic.ae/20241102/محلل-سابق-بالاستخبارات-الأمريكية-القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بسرعة-في-اتجاهات-مختلفة-1094436508.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا

09:39 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.11.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-90" ومدافع ذاتية الحركة من طراز "مستا — إس" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
دبابات تي-90 ومدافع ذاتية الحركة من طراز مستا — إس في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
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دمّر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، قطارا يحمل أرتالا من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الأحد، إن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت محطة رادار مضادة للبطارية من طراز تي بي كيو 37 أمريكية الصنع، واستهدفت قطارا محملا بأرتال المركبات المدرعة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التحميل".

إضافة لذلك تم استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق مستودعات الطاقة والنفط المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، وتجمعات القوى العاملة للعدو والمعدات العسكرية في 140 منطقة.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع الروسية
09:28 GMT
وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق بتحسين تموضعها على طول خطوط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوسبينوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا، ورازدولنوي، وماكاروفكا وأوستروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 عسكريين ودبابة، وثلاث مركبات ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز قيصر فرنسي الصنع.

وأردف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة لألوية أوكرانية، في مناطق نيكوبول دنيبروبتروفسك وبوناتوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونيستريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومستودع ذخيرة".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل سابق بالاستخبارات الأمريكية: القوات المسلحة الروسية تتقدم بسرعة في اتجاهات مختلفة
أمس, 19:43 GMT

ونوهت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز"، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 47 طائرة مسيرة.

وختم اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35216 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19031 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، و17.245 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.956 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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