https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-يحمل-رتلا-عسكريا-مؤللا-و140-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1094443787.html
القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دمّر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، قطارا يحمل أرتالا من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:39+0000
2024-11-03T09:39+0000
2024-11-03T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الأحد، إن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت محطة رادار مضادة للبطارية من طراز تي بي كيو 37 أمريكية الصنع، واستهدفت قطارا محملا بأرتال المركبات المدرعة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التحميل".وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق بتحسين تموضعها على طول خطوط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوسبينوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا، ورازدولنوي، وماكاروفكا وأوستروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة لألوية أوكرانية، في مناطق نيكوبول دنيبروبتروفسك وبوناتوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونيستريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومستودع ذخيرة".وختم اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35216 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19031 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، و17.245 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.956 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
09:39 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.11.2024)
دمّر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، قطارا يحمل أرتالا من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الأحد، إن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت محطة رادار مضادة للبطارية من طراز تي بي كيو 37 أمريكية الصنع، واستهدفت قطارا محملا بأرتال المركبات المدرعة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التحميل".
إضافة لذلك تم استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق مستودعات الطاقة والنفط المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، وتجمعات القوى العاملة للعدو والمعدات العسكرية في 140 منطقة.
وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق بتحسين تموضعها على طول خطوط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوسبينوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا، ورازدولنوي، وماكاروفكا وأوستروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 عسكريين ودبابة، وثلاث مركبات ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز قيصر فرنسي الصنع.
وأردف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة دنيبر، القوة البشرية، ودمرت
المعدات التابعة لألوية أوكرانية، في مناطق نيكوبول دنيبروبتروفسك وبوناتوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونيستريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومستودع ذخيرة".
ونوهت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز"، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 47 طائرة مسيرة.
وختم اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35216 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19031 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، و17.245 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.956 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".