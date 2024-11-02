https://sarabic.ae/20241102/محلل-سابق-بالاستخبارات-الأمريكية-القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بسرعة-في-اتجاهات-مختلفة-1094436508.html
محلل سابق بالاستخبارات الأمريكية: القوات المسلحة الروسية تتقدم بسرعة في اتجاهات مختلفة
محلل سابق بالاستخبارات الأمريكية: القوات المسلحة الروسية تتقدم بسرعة في اتجاهات مختلفة
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن القوات الروسية تتسارع في تقدمها على طول خط المواجهة بأكمله في المنطقة العسكرية... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T19:43+0000
2024-11-02T19:43+0000
2024-11-02T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على اليوتيوب، أن "الجيش الروسي يتقدم بسرعة كبيرة، وليس فقط في مكان أو مكانين".وأضاف جونسون أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على منع ذلك بطريقة أو بأخرى لأنه لم يعد لديها فرصة للتعويض عن خسائرها، لأن العديد من المجندين المحتملين سوف يفرون من البلاد.وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، زاد الجيش الروسي وتيرة تقدمه على طول خط المواجهة بأكمله.وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20241102/سيرسكي-يعلق-على-إحدى-أقوى-الهجمات-الروسية-منذ-بداية-الصراع-1094427580.html
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روسيا
محلل سابق بالاستخبارات الأمريكية: القوات المسلحة الروسية تتقدم بسرعة في اتجاهات مختلفة
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن القوات الروسية تتسارع في تقدمها على طول خط المواجهة بأكمله في المنطقة العسكرية الشمالية.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على اليوتيوب، أن "الجيش الروسي يتقدم بسرعة كبيرة، وليس فقط في مكان أو مكانين".
وفقًا للخبير، بعد الاستيلاء على مدينة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه "لن تضطر القوات الروسية إلا إلى السيطرة على السهول المفتوحة حتى نهر دنيبر"، الأمر الذي سيؤدي، حسب قوله، إلى تحرير سريع للغاية في مقاطعة دونباس بأكملها.
وأضاف جونسون أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على منع ذلك بطريقة أو بأخرى لأنه لم يعد لديها فرصة للتعويض عن خسائرها، لأن العديد من المجندين المحتملين سوف يفرون من البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، زاد الجيش الروسي وتيرة تقدمه على طول خط المواجهة بأكمله.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيرشورأفنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "المركز"، تم تحرير بلدة كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".